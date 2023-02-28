Хакеры по радио объявили воздушную тревогу в городах Кубани

Объявление о воздушной тревоге, прозвучавшее по радио в городах Краснодарского края, является хакерской атакой. Об этом заявили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Аудиосообщение о якобы угрозе ракетного авиаудара прозвучало в Тимашевске, Новороссийске, Апшеронске, станице Каневской и Армавире.

По данным регионального оперштаба, в настоящее время большинство подвергшихся атаке радиостанций восстановило вещание в обычном режиме.

Это второй взлом серверов частных радиостанций за последние семь дней. Первый произошел утром 22 февраля. «Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!» — услышали радиослушатели Ейска, Новороссийска, Геленджика и Армавира.

Оператор связи «Комфортел» заявил, что хакерские атаки на радиостанции Кубани и других регионов могли быть совершены при использовании спутникового сигнала.

Наталья Решетняк

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