«Краснодар» обыграл ЦСКА в ответном матче Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Домашняя для «быков» встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в ворота голкипера армейцев Игоря Акинфеева на 50-й минуте забил полузащитник краснодарской команды Эдуард Сперцян. По итогам встречи ЦСКА идет дальше по сетке «Путь РПЛ», а «Краснодар» будет двигаться по нижней сетке «Пути Регионов». 23 февраля клуб из столицы Кубани в рамках первого матча 1/4 финала уступил ЦСКА в Москве со счетом 3:0.

Следующую встречу «Краснодар» также проведет дома: 5 марта подопечные Владимира Ивича в рамках 18 тура Российской премьер-лиги сыграют с московским «Торпедо».

Александр Орлов

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