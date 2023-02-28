Атаки дронов-камикадзе на Кубань и Адыгею могли осуществляться из Одессы

Атаки украинских «стрижей» (Ту-141), переделанных в дроны, на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея предположительно осуществлялись из Одессы, заявил журналист и политолог Юрий Подоляка.

«Удар по нефтебазе в Туапсе…Было два прилета. В цистерны не попали… Пожар был, но его потушили быстро. Особых повреждений нет»,— написал Юрий Подоляка в Telegram.

В Адыгее, по его словам, также упал «стриж», который должен был атаковать Туапсе, но «что-то пошло не так».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае и Республике Адыгея были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел около двух часов ночи. В соцсетях публикуют кадры последствий ЧП.

Второй дрон упал в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи. На его месте обнаружили воронки диаметром около двух метров и глубиной около 50 см.

Наталья Решетняк

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