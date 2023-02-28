Информация о распространении в Краснодаре ядовитых пробников духов из Украины является фейком

Информация о том, что на улицах городов России, в том числе в Краснодаре, выходцы из Украины распространяют пробники ядовитых духов, является фейком. Об этом сообщил близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Информацию «Ъ-Кубань» также не подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. «По данному факту в полицию сообщений не поступало»,— сообщили в ведомстве.

В мессенджерах уже несколько дней распространяется информация о том, что якобы в регионах России террористы предлагают понюхать пробник духов. В аудиосообщении говорится, что человек соглашается, получает отравление и вскоре умирает.

На самом деле этому фейку уже несколько лет. Впервые он появился в 2007 году, когда сообщалось, что духами травят население Ставрополья продавцы из Луганска. Фейк создан для того, чтобы посеять панику среди населения.

«При ингаляционном (то есть через нос) введении отравляющего вещества для достижения опасного для жизни порога должна быть создана большая концентрация. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например, надеть ему на голову пакет»,— отметили в Telegram-канале «Война с фейками».

Татьяна Ручкина

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