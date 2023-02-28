Внесудебная разведка

Администрация президента США Джо Байдена выступила за продление срока действия секции 702 Акта о скрытом наблюдении в целях внешней разведки, позволяющей американским спецслужбам без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом. Ранее ряд американских правозащитных организаций высказались против этого, поскольку в базу попадают и данные граждан США. Однако в Белом доме настаивают, что эти права нужны спецслужбам, в том числе для противодействия «угрозам со стороны Китая и России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh / AP

Позицию Белого дома по поводу противоречивого положения закона обнародовал во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Администрация (президента США Джо.— “Ъ”) Байдена и (вице-президента Камалы.— “Ъ”) Харрис решительно поддерживает продление срока действия Конгрессом секции 702 Акта о скрытом наблюдении в целях внешней разведки (FISA.— “Ъ”), которая является крайне важной с точки зрения сбора разведданных»,— говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Джейка Салливана, эта секция «показала себя фундаментальным элементом национальной безопасности США». «Эти полномочия представляют собой бесценный инструмент, который продолжает каждый день защищать американцев и имеет критически важное значение с точки зрения обеспечения того, чтобы военные, разведывательные и правоохранительные ведомства США могли давать ответ на угрозы со стороны КНР, России, враждебных действующих лиц в киберпространстве, террористов, а также тех, кто стремится нанести ущерб нашей критически важной инфраструктуре»,— продолжил он, добавив, что продление секции 702, срок действия которой истекает в декабре 2023 года, является «ключевым приоритетом» для администрации Джо Байдена.

Секция 702 FISA позволяет Агентству национальной безопасности США без специального ордера прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если они пользуются американскими сервисами и операторами (Google, Yahoo, AT&T, Verizon и пр.).

Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года тогдашний президент Джордж Буш-младший наделил спецслужбы правом в рамках секретной программы Stellarwind запрашивать нужные данные у американских IT-компаний и мобильных операторов без лишних формальностей. Однако эти полномочия противоречили FISA, принятому еще в 1978 году. Секция 702 и понадобилась, чтобы впоследствии легализовать эту программу.

Спецслужбы США настаивают на том, что необходимость запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем займет много времени и сделает их работу менее эффективной.

По данным газеты The New York Times, в 2021 году суды выдали лишь 300 ордеров на скрытый сбор данных американцев или иностранцев на территории США. В том же году в рамках полномочий по секции 702 Агентство национальной безопасности США вело электронную слежку за более чем 230 тыс. иностранцев за пределами страны.

Против продления срока действия этой секции выступили несколько американских правозащитных организаций.

Они критикуют ее за то, что в ходе слежки за иностранцами порой прослушиваются звонки и изучается переписка граждан США, контактировавших с этими лицами. А для сбора данных на американцев по FISA всегда нужна санкция суда. То, что секция 702 нарушает права иностранцев, как пишет The New York Times, в дискуссии вокруг нее роли не играет. Противники секции 702 пытались оспорить ее действие в Верховном суде, однако он не стал разбирать это дело. Теперь они надеются на Конгресс.

В Конгрессе сформировалось несколько групп, придерживающихся разных точек зрения по поводу спорной поправки. Примечательно, что среди противников продления срока действия секции 702 есть и республиканцы, обычно выступающие за максимально широкие полномочия силовых и разведывательных структур. Но из-за ряда ошибок, допущенных спецслужбами США при расследовании версии о сговоре экс-президента США Дональда Трампа с Кремлем, некоторые из его соратников-республиканцев теперь настаивают на необходимости более жесткого контроля государства за разведкой.

Заявление Джейка Салливана направлено в том числе и на то, чтобы переубедить скептиков. Письма в Конгресс (схожие по смыслу с его коммюнике) во вторник направили министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд, а также директор нацразведки Аврил Хейнс. Отдельный брифинг на эту же тему в аналитическом центре Brookings Institute провел помощник генпрокурора Мэттью Олсен. «Секция 702 дает нам разведданные, необходимые для того, чтобы мы оставались на шаг впереди наших противников»,— заявил он, добавив, что власти США «не могут позволить себе лишиться этого».

Елена Черненко