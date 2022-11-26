Михаил Болотин получил за «Курганец»

Как стало известно “Ъ”, основатель и бывший глава машиностроительного холдинга «Концерн "Тракторные заводы"» (КТЗ) Михаил Болотин осужден за растрату бюджетных средств, которую и сам признал, заключив сделку с Генпрокуратурой. За хищение 90 млн руб. коммерсант получил два года, а учитывая, что большую часть срока он уже отбыл под арестом, «досиживать» осужденному осталось всего четыре месяца. Сам господин Болотин тем не менее полагает, что суд не в полной мере учел его признание, раскаяние и деятельную помощь ФСБ, поэтому будет добиваться смягчения наказания до условного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаилу Болотину осталось отсидеть четыре месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаилу Болотину осталось отсидеть четыре месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснила “Ъ” помощник председателя Мещанского суда Юлия Котомина, Михаил Болотин был приговорен к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. за совершение особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Поскольку обвиняемый, как утверждала ранее его защита, еще минувшим летом раскаялся, признал вину и, заключив «сделку» с Генпрокуратурой, взял курс на «активное сотрудничество со следствием», приговор ему вынесли в особом порядке — без исследования доказательств, прений сторон и отдельно от его предполагаемых подельников. Обычное условие соглашения — дача показаний на соучастников преступления. Все судебное разбирательство по делу господина Болотина таким образом уложилось в пару заседаний, а сам он получил весьма существенную поблажку.

Наказание по инкриминированной ему статье УК предусматривает до десяти лет лишения свободы. Гособвинитель просил приговорить раскаявшегося растратчика к четырем годам и штрафу в 400 тыс. руб. Фактически же Михаил Болотин, уже 14 месяцев содержащийся в СИЗО, где каждый день по закону приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, получил всего четыре месяца реального срока. В ближайшем феврале он мог бы выйти на свободу даже без подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, однако вынесенное райсудом решение приговоренный все равно посчитал излишне строгим. «Мы рассчитывали на условный срок, поэтому обязательно подадим апелляционную жалобу на приговор в части назначенного наказания»,— сообщил “Ъ” адвокат господина Болотина Александр Аснис.

Напомним, 61-летний бизнесмен, основатель, бывший совладелец и гендиректор крупнейшего в России машиностроительного холдинга КТЗ был задержан оперативниками ФСБ 29 сентября прошлого года. Вместе с господином Болотиным чекисты задержали и привезли в Москву его бывшего заместителя по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника, а также экс-главу казначейства КТЗ Ирину Восторгину. Следственное управление ФСБ РФ вменило бывшим управленцам концерна совершение особо крупной групповой растраты и добилось их арестов в Лефортовском райсуде Москвы.

По версии следствия, теперь уже утвержденной Мещанским райсудом, в 2014–2015 годах Минобороны выделило КТЗ 5,2 млрд руб. на проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Изготовить легкую бронетехнику предполагалось на входящем в концерн машиностроительном заводе в Кургане (КМЗ), а оснастить их броней и динамической защитой — в московском подразделении концерна АО «НИИ стали». Институт получил на свою часть проекта 146 млн руб., но большую их часть, около 90 млн руб., истратил на выдачу займа некоему далекому от машиностроения ООО «Новые инвестиции». Еще после нескольких сомнительных трансакций эти деньги попали на счет аффилированной с тремя обвиняемыми фирмы и были ими «обналичены, присвоены и использованы по собственному усмотрению».

«Курганцы» таким образом лишились брони, которая, впрочем, им вовсе не понадобилась, поскольку сорван был и весь контракт на поставку бронетехники. Осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву.

Тогда же арбитраж Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка (сейчас — Госкорпорация ВЭБ.РФ) о взыскании с концерна почти 30 млрд руб. и ввел на КТЗ процедуру наблюдения. От банкротства группу стратегически значимых предприятий спасло вмешательство в ситуацию главы «Ростеха» Сергея Чемезова и тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавлявшего одновременно и наблюдательный совет ВЭБа. Концерн удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. По решению правительства 13 заводов и институтов холдинга, специализирующихся на оборонке, отошли под управление «Ростеха», а в концерне остались только пять предприятий, занятых в изготовлении сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией на предприятиях группы были проведены масштабные кадровые чистки. Своих постов лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ с 2007 года. Новые управленцы начали работу с аудиторских проверок, а уже по их итогам появилось несколько уголовных дел, включая и расследование о растрате средств, выделенных на проектирование «Курганцев». В пресс-службе КТЗ “Ъ” сообщили, что все обвиняемые по этому делу с 2017 года «не имеют отношения к концерну».

Сергей Машкин