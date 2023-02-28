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Коммерсантъ FM
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Ford запатентовала автопилот, возвращающий автомобиль за просроченный кредит

Компания Ford запатентовала (.pdf) технологии, предусматривающие различные способы борьбы с неплатежами по кредитам за автомобиль. Среди методов — блокировка некоторых функций, например GPS-навигатора или системы кондиционирования, или включение неприятного звука каждый раз, когда в автомобиль садятся. Один из пунктов патента предусматривает создание автопилота, который за неуплату сможет увезти автомобиль на стоянку компании, занимающейся взысканием долгов, или на свалку.

Еще один вариант — блокировка автомобиля в целом, при которой владелец не сможет на нем ездить до тех пор, пока не совершит платеж по кредиту.

Компания Ford подала заявку в патентное ведомство США еще в 2021 году, теперь она была одобрена. Эксперты отмечают, что подача патента еще не означает реального внедрения подобных технологий. Кроме того, для применения такого автопилота сначала должны появиться и быть одобрены регуляторами продвинутые системы беспилотного вождения.

Яна Рождественская

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