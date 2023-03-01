Доставка без оповещения

Хотя российские операторы связи и Минцифры неоднократно заявляли, что не видят рисков из-за ухода из России зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования и имеют достаточно запасов базовых станций для «сохранения и улучшения» качества услуг, косвенные признаки снижения пропускной способности сетей все же есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Красников

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Вадим Красников

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Вот, например, на днях на портале агрегатора рассылок «SMS-центр» появилось сообщение о том, что «МегаФон» прекращает передачу конечных статусов SMS через свою сеть. С 1 марта все переданные SMS-сообщения между абонентами «МегаФона» будут иметь конечный статус «доставлено» в независимости от фактического получения. Клиенты оператора, которые отправляют более 100 тыс. сообщений в месяц, смогут по запросу сверять число отправленных и доставленных сообщений в личном кабинете.

В «МегаФоне» говорят, что изменения «связаны с переходом на тарификацию за доставленные SMS-сообщения и потребностью повысить прозрачность рынка рассылок», но не пояснили, каким образом. Другие операторы пока утверждают, что услуги передачи конечных статусов сообщений работают без изменений, но поднимают цены на отправку сообщений (транзакционных, авторизационных, сервисных и др.). С 1 марта цены вырастут у МТС и «МегаФона», ранее, с января, они поменялись также у Tele2.

Можно предположить, что передачу конечных статусов SMS «МегаФон» тоже в перспективе может сделать платной услугой — востребована она будет в большей степени корпоративными клиентами, в частности банками, которым важно знать, например, дошел ли до пользователя код авторизации в мобильном приложении.

Но еще одним неочевидным последствием решения оператора выглядит как раз снижение нагрузки на инфраструктуру связи: передача статусов сообщений — это заметный объем трафика. Ранее в «МегаФоне» говорили, что кроме строительства базовых станций у операторов «есть и другие инструменты развития сети», в частности, «точечное улучшение технических характеристик за счет эффективного управления». Похоже, в данном случае речь именно о нем.

Повышение тарифов на SMS-рассылки тоже может способствовать снижению нагрузки на сеть. В условиях дефицита зарубежного оборудования, который, по словам моих собеседников на телеком-рынке, продолжает сохраняться и в этом году даже может усилиться, такой подход позволит выиграть в емкости. В 2022 году операторы уже более чем на 60% сократили объемы установки новых базовых станций (см. “Ъ” от 6 февраля), и, судя по тому, что масштабные проекты по обновлению сетей они пока не анонсировали, в этом году мы еще не раз увидим, как бесплатные услуги становятся платными или вовсе пропадают.