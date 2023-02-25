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Коммерсантъ FM
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В ожидании лета

Какие планы на отдых строят туристы

Россияне активно бронируют туры на лето внутри страны — продажи выросли на 40-50% по сравнению с прошлым годом. Такие данные за первые два месяца представил Российский союз туриндустрии. В отрасли показатель называют беспрецедентным, даже несмотря на то, что в 2022 году еще действовала программа кэшбэка. Если динамика сохранится, то количество туристов на отечественных курортах может вырасти на 8-10%, прогнозируют в профильном объединении.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Что говорят о тенденции туроператоры? Гендиректор фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что клиенты в этом году действительно активны. Кроме того, по его словам, по программам раннего бронирования они могут рассчитывать на скидки: «По разным направлениям нашей работы рост где-то от 15% до 45%. В лидерах, безусловно, Черноморское побережье Кавказа и Краснодарский край. В меньшей степени туристы интересуются Крымом.

Нам кажется, что эта ситуация говорит о желании людей заранее забронировать нужные отели. Ведь в прошлом году многие столкнулись с тем, что пауза в ожидании авиаперелетов затянулась, и многие туристы, когда вышли на рынок, допустим, в июле, обнаружили, что все уже было распродано. Поэтому сейчас наученные этим опытом, возможно, россияне действуют более предусмотрительно.

Глубина бронирования выросла в значительной степени, сейчас активно занимают даты уже на июнь-июль, реже на август.

При этом программы раннего бронирования позволяют сэкономить 10-15% при условии, что вы выезжаете с 1 мая по 30 сентября. Вот на этот период действуют скидки. Но в то же время некоторые отели, которые уже достаточно хорошо распроданы, выходят из этой программы, и номера в них можно забронировать только по рыночной цене».

За счет чего растет спрос на внутренний туризм

За счет чего растет спрос на внутренний туризм

Из популярных у туристов направлений сейчас проблемы только с Крымом. По данным Союза туриндустрии, в январе-феврале бронирования отелей там упали минимум на 40% по сравнению с 2022-м. Основная причина — закрытое авиасообщение. Стоимость отдыха на полуострове снизилась, рассказал гендиректор сети «Розовый слон», вице-президент альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. На других курортах отели, наоборот, подняли цены, подчеркнул эксперт:

«В январе прошлого года люди интересовались отелями на полуострове уже на сентябрь-октябрь. Сейчас же близко о такой глубине бронирования говорить не приходится, на данный момент активно занимают даты только до майских праздников, на лето почти заказов нет. Мы видим резкое падение продаж по Крыму. Между тем, к сожалению, цены на отдых выросли по всем направлениям, кроме полуострова. Здесь ценники снизились где-то на 40%.

Сочи поднял цены примерно на 30%, Анапа и Геленджик — процентов на 10, и то только потому, что нет прямого авиасообщения. Калининград увеличил расценки на 30%, Санкт-Петербург — на 50%. Дагестан поднял цены на 20% по сравнению с прошлым годом, Абхазия аналогично. При этом туристы будут чаще выбирать этот вариант, потому что Абхазия даже с 20-процентным ростом цен на 40% дешевле Сочи».

Как увеличился спрос на речные круизы

Как увеличился спрос на речные круизы

Как ранее сообщал “Ъ”, продажи туров в Абхазию в январе вдвое превысили уровень 2022 года. Сейчас клиенты забронировали четверть запланированного объема на лето. В прошлые годы в январе этот показатель не превышал 9%.

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Елена Иванова

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