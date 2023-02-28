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Коммерсантъ FM
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Журналистку Юлию Старостину оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку Юлию Старостину на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ), сообщает «Медиазона» (признана в РФ иноагентом). Это максимальное наказание, предусмотренное по этой статье.

Дело в отношении журналистки возбудили в январе. Поводом стали ее высказывания в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) о жизни украинских беженцев в пунктах временного размещения в России. С начала военной операции РФ госпожа Старостина начала помогать беженцам из зоны боевых действий, которые оказались в России. Она, в частности, привозила в пункты временного размещения еду, одежду и предметы первой необходимости. Журналистка говорила «Ъ», что из-за судебного преследования вынуждена временно приостановить свою волонтерскую помощь.

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