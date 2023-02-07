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Коммерсантъ FM
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Журналистку Юлию Старостину обвинили в дискредитации армии

Известная журналистка Юлия Старостина стала фигурантом дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, наказание — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Она заявила «Ъ», что не получала никаких уведомлений или повесток от следственных органов. «Я узнала о возбуждении дела случайно, увидев карточку на сайте Мосгорсуда. Советую всем мониторить там свою фамилию!» — сказала она. Юлия Старостина не знает, что вызвало претензии следствия: «Пока нет ясности, что именно привлекло внимание государства и стало поводом для давления».

Судя по карточке, дело поступило в Тверской районный суд еще 26 января. Первое заседание должно было состояться 3 февраля, но было отложено на 28 февраля для «истребования доказательств».

Юлия Старостина специализируется на экономической тематике, автор ряда известных расследований. Она сотрудничала с The Bell (внесен в реестр иноагентов), «Проектом» и «Медузой» (Генпрокуратура признала их «нежелательными организациями», «Медуза» также признана иностранным агентом). После ввода войск РФ на территорию Украины журналистка начала помогать беженцам из зоны боевых действий, которые оказались в России,— привозила в пункты временного размещения еду, одежду и предметы первой необходимости. Юлия Старостина сказала «Ъ», что из-за судебного преследования вынуждена временно приостановить свою волонтерскую помощь, но продолжит работать как журналист.

Напомним, что повторное нарушение любой из частей ст. 20.3.3 КоАП в течение года грозит возбуждением дела по ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС). Здесь наказание — до трех лет лишения свобода, а в случае «общественно значимых последствий» — до пяти лет. Кроме того, осужденному могут запретить заниматься определенной деятельностью — в том числе журналистикой.

Александр Черных

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