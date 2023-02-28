Расходы и дефицит бюджета Тамбовской области увеличились на 3,3 млрд рублей

Депутаты тамбовской облдумы на сессии 28 февраля внесли первые поправки в бюджет региона на 2023 год. Размер его расходов увеличился на 3,3 млрд руб. (до 66,6 млрд руб.), доходная часть осталась без изменений (63,2 млрд руб.), поэтому дефицит также вырос на 3,4 млрд руб. (до 4,8 млрд руб.). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Тамбовской области Максим Егоров, выступая перед депутатами, пояснил, что расходы увеличиваются «за счет сформированных в 2022 году резервов на счет, оставшихся после исполнения всех социальных обязательств». Рост дефицита, как заявляют региональные власти, является «прогнозируемым» и носит «технический характер».

Увеличение расходов связано с планами правительства региона в 2023 году повысить зарплаты бюджетникам (1,6 млрд руб.), направить дополнительные средства на «поддержку органов местного самоуправления» (700 млн руб.), завершение реконструкции областной филармонии (467 млн руб.) и содержание дорог межмуниципального значения (100 млн руб.). Остальные средства пополнят резервный фонд облправительства.

Напомним, власти Тамбовской области в планах на 2023 год отказались от намерений сделать бюджет бездефицитным, каким он первоначально принимался и на 2022-й, и на 2021-й. Объем расходов в главном финансовом документе региона до начала корректировок был запланирован в 63,2 млрд руб. (на 12% больше принятого в окончательном чтении показателя бюджета-2022 в 56,2 млрд руб.), доходы оценивались в 61,7 млрд руб. (на 10% больше) Дефицит первоначально составлял 1,5 млрд руб.

Подробнее о финансовом положении бюджета регионов по итогам 2022 года — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников