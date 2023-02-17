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Подоходное место

Регионы Черноземья могут провести год в борьбе с долгами и дефицитом бюджетов

Показательным индикатором финансового состояния областей Черноземья по итогам 2022 года стали бюджеты, принятые на 2023-й. Часть из них на фоне спецоперации и санкций столкнулась с сокращением доходов до 16% и одновременным ростом дефицита. Сопоставимо увеличились и обязательства регионов. В среднем им пришлось нарастить госдолг на 20% для продолжения заявленных ранее проектов. Местные власти, впрочем, уверены, что им удастся избежать секвестра расходных статей, обеспечивающих социальные программы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Статья найдется

Для Воронежской области бюджет 2023 года, принятый депутатами облдумы, стал рекордным по величине. В сравнении с принятым первоначально бюджетом 2022-го расходные статьи увеличились на 18%, со 144,5 до 170,6 млрд руб. Динамика прогнозируемых доходов менее существенная, но все равно позитивная. Власти рассчитывают собрать в казну 156,7 млрд руб., что на 11% больше прошлогоднего прогноза доходов в 141,2 млрд руб.

Соответственно увеличивается и дефицит, который также рискует стать для региона рекордным. Он может составить 13,9 млрд руб. вместо 3,3 млрд руб. годом ранее — это на 18% больше. Здесь и далее сравниваются прогнозные бюджеты, принятые в окончательных чтениях соответственно в декабре 2021 и 2022 годов. В ходе исполнения бюджет-2022 уже неоднократно корректировался — к концу минувшего года расходы Воронежской области выросли до 196,5 млрд руб., а доходы — до 163,6 млрд руб., дефицит составил 32,9 млрд руб. Однако объективно сравнить исполнение двух финансовых планов можно будет лишь в конце 2023-го.

В правительстве региона заверяют, что такая ситуация является запланированной, а «дефицит бюджета является техническим и имеет гарантированное финансирование». Губернатор Александр Гусев отмечает, что регион сохранит все социальные обязательства, которые составляют 65% казны: «Они, как и всегда, будут основной строкой расходов». По оценке господина Гусева, «бюджет региона сбалансирован и устойчив».

«Собственные доходы региональной казны, несмотря на санкционное давление на экономику, не сокращаются, а имеют стабильную тенденцию к увеличению. Прирост их планируется в течение предстоящих трех лет. Экономика области разноплановая и позволяет успешно противостоять негативным проявлениям. Вся сеть учреждений обеспечена в полном объеме средствами на ее содержание. Все социально значимые расходы, а это продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги, связь и другие, проиндексированы. Особое внимание уделяется оплате труда в бюджетной сфере»,— рассказывал Александр Гусев на недавней встрече с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

В главном финансовом документе региона на 2023 год отражен так называемый «бюджет развития» — чуть более 50 млрд руб., которые планируется направить на массовое строительство и ремонт соцобъектов, инженерной инфраструктуры, стимулирование деловой активности.

На программы в рамках нацпроектов должно быть направлено 29,5 млрд руб., в том числе более 15,8 млрд областных средств и федеральное софинансирование. «Бюджет развития на 2023 год получился даже рекордным за последние годы»,— подчеркивал губернатор на заседании облдумы по проекту бюджета.

«Расходы на развитие подшефных районов Луганской Народной Республики и поддержку военных также получили отражение в бюджете 2023 года»,— отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев

Вариант побюджетнее

Если расходы Воронежской области на поддержку спецоперации в 2022 году, по информации Александра Гусева, составили порядка 3 млрд руб., то для приграничной Белгородской области, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны Украины, сумма этих издержек выше. Только на ноябрь 2022 года губернатор Вячеслав Гладков оценивал их в 13 млрд руб. Эти расходы накладываются на не самую благоприятную ситуацию с доходами бюджета региона.

Принятый на 2023 год главный финансовый документ Белгородской области предполагает наиболее существенное в Черноземье снижение расходных статей — на 16%. Они могут составить в сумме 138,6 млрд руб., тогда как бюджет на 2022-й принимался в итоговом чтении с расходами в 165 млрд руб. При этом в предварительном прогнозе на 2024-й (бюджеты регионов верстаются с заделом на трехлетний период) запланирован еще меньший объем расходов, чем на 2023-й,— 130,1 млрд руб.

Доходы планируются с сокращением почти на 13% по сравнению с 2022-м — со 138 до 120,6 млрд руб. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы региона планируются в 102,2 млрд руб., оставшаяся часть — безвозмездные поступления из федерального бюджета.

На 26 млрд рублей могут сократиться расходы бюджета Белгородской области в сравнении с 2022 годом

Власти региона ранее поясняли, что в течение 2022-го из-за «резкого сокращения» представителями металлургической отрасли платежей по налогу на прибыль в первом полугодии и «полного их отсутствия» во втором доходы бюджета от ключевой для Белгородской области отрасли промышленности уже сократились более чем на 60%. Основной финансовый документ на 2023-й власти сверстали уже исходя из «негативной ситуации» с доходами от металлургии. Крупнейшие игроки этой отрасли в регионе — НЛМК, «Металлоинвест» и «Северсталь».

В итоге дефицит бюджета Белгородской области оценивается в 18 млрд руб. (13% от всех расходов). Региональные власти уже признали, что покрывать дефицит придется в том числе привлечением заимствований. Накануне областное министерство финансов опубликовало тендер на предоставление региону в кредит 2,6 млрд руб. на три года. Переплата из расчета ставки в 8,5% годовых может составить за этот период 663 млн руб. Вместе с тем помочь региону может решение федерального центра о выделении 9,4 млрд руб. на строительство жилья для эвакуированных жителей и восстановление разрушенных домов.

Пора расходиться

В Липецкой области бюджет на 2023 год был принят в окончательном чтении более чем с двукратным ростом дефицита по сравнению с планами на 2022 год (с 9,5 до 22,3 млрд руб.). Доходные статьи снизились, но лишь на 4% (с 75,9 до 72,8 млрд руб.), зато прогноз расходов увеличился сразу на 11%, с 85,5 до 95,1 млрд руб. Власти рассчитывают, что большую часть дефицита удастся покрыть «переходящими остатками на счетах». И в Орловской области власти готовятся к росту дефицита в 2023 году — сразу в четыре раза, с 501,4 млн примерно до 2 млрд руб. Но одновременно подрасти должны и расходы — на 10%, с 46,6 до 51,4 млрд руб. Доходы прогнозируются на уровне 49,4 млрд руб. с ростом на 6,1% к прошлогоднему плану в 46,1 млрд руб.

Власти Тамбовской области в планах на 2023 год отказались от намерений сделать бюджет бездефицитным, каким он первоначально принимался и на 2022-й, и на 2021-й. Объем расходов в главном финансовом документе региона заявлен в 63,2 млрд руб. (на 12% больше прошлогоднего показателя в 56,2 млрд руб.), доходы оцениваются в 61,7 млрд руб. (на 10% больше) Дефицит, соответственно, составляет 1,5 млрд руб.

Лишь в Курской области наряду с Воронежской бюджет-2023 пока выглядит более благополучным, чем в соседних регионах. В показатели главного финансового документа не заложен существенный рост дефицита или сопоставимое сокращение доходов. Расходы, как планируется, вырастут в сравнении с проектом 2022 года почти на 10%, с 83,9 до 92 млрд руб. Доходы ожидаются с ростом на 13% (с 72,9 до 82,7 млрд руб.) Дефицит, соответственно, составит 9,3 млрд руб. вместо 11 млрд руб. и сократится на 18%. Стоит отметить, что бюджеты всех субъектов еще будут корректироваться по фактическому исполнению в течение всего года.

Казенные отношения

После начала спецоперации оценка динамики исполнения бюджетов регионов Черноземья стала затруднительной. С июня 2022 года министерство финансов РФ решило «частично» запретить публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы «минимизировать риски введения дополнительных санкций»: «В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Россию и отдельные лица». Под ограничения попали и помесячные данные о налоговых поступлениях в бюджеты в разрезе субъектов РФ, которые ранее публиковало федеральное казначейство, хотя связь этих данных с санкциями выглядит как минимум неочевидной.

Публичными индикаторами состояния бюджетов регионов Черноземья остаются данные о величине и динамике государственного долга субъектов РФ, которые ежемесячно публикует Минфин. Судя по ним, на фоне санкций и сложностей в экономике в 2022 году все без исключения области Черноземья были вынуждены прибегнуть к увеличению внешних заимствований для финансирования обязательств бюджетов, в том числе социальных. Притом произошло это уже во втором полугодии — в январе-июне Минфин не фиксировал ни существенного увеличения, ни сокращения госдолга ни в одной из областей.

Из данных министерства можно рассчитать, что за 2022 год совокупный госдолг шести регионов Черноземья увеличился на 17%. На 1 января 2022-го он составлял 100,4 млрд руб., а год спустя возрос до 118 млрд руб.

Наиболее заметный рост госдолга в макрорегионе показала Воронежская область. Сумма за год выросла на 24%, с 16,8 до 20,8 млрд руб. Однако следует отметить, что показатель увеличился только за счет займов из федерального бюджета, а не кредитов коммерческих банков. Ставка по бюджетным кредитам составляет 0,1%, а для региона существует ряд возможностей списать долги впоследствии. Банки же на сегодня, по информации источников на профильном рынке региона, готовы кредитовать бюджеты не менее чем за 9% годовых.

На 24% вырос в 2022 году госдолг Воронежской области, но большая часть займов была взята по ставке лишь в 0,1%

Других статей госдолга, помимо бюджетных кредитов, у Воронежской области нет. Губернатор Александр Гусев ранее подчеркивал, что коммерческая задолженность у региона отсутствует еще с 2020 года, а все бюджетные кредиты реструктурированы по соглашению с Минфином до 2029 года. Поэтому существенных рисков для финансовой устойчивости области сложившая тенденция увеличения госдолга не несет.

Чуть меньшие темпы прироста госдолга показала в 2022 году Белгородская область — на 22% за 12 месяцев. Абсолютный показатель достиг 31,1 млрд руб., оставаясь самым высоким в Черноземье. По данным Минфина, на фоне спецоперации приграничная Белгородская область смогла выплатить часть купонных доходов держателям своих облигаций (эта статья госдолга сократилась с 15,7 до 12,7 млрд руб.). Одновременно долги по бюджетным кредитам выросли с 8,7 до 17,3 млрд руб. Сумма выданных госгарантий осталась на уровне 1,1 млрд руб.

Такую же динамику в 22% демонстрирует Липецкая область (рост с 10,9 до 12,3 млрд руб.). Объем бюджетных кредитов региона увеличился с 5,8 до 9,5 млрд руб., а сумма предоставленных бизнесу госгарантий снизилась с 79,5 до 69,2 млн руб. Долг по облигациям уменьшился с 5 до 3,7 млрд руб. за счет их частичного погашения.

Курская область увеличила госдолг в 2022 году на 18%, с 8,7 до 10,3 млрд руб. Однако в абсолютном выражении показатель остается самым низким в Черноземье. В структуре обязательств с 7,9 до 9,6 млрд руб. выросли долги по бюджетным кредитам, к ним добавились 95,7 млн руб. госгарантий. Невыплаченные остатки по облигациям сократились с 780 до 585 млн руб.

Одинаковую и наименьшую в Черноземье динамику показал госдолг Орловской и Тамбовской областей — 10%. Показатель первой вырос с 20 до 22 млрд руб. У региона увеличились обязательства перед госбюджетом с 14,9 до 22 млрд руб.

И к началу 2023 года Орловская область остается единственной в Черноземье, у кого сохраняется внешний долг. Он с начала года почти не уменьшился — $27,9 по итогам 2021-го против $27,5 млн в 2022-м (почти 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 7 февраля). Речь идет о задолженности в рамках проекта «Пшеница-2000»: в 1998 году ВЭБ под гарантии областного бюджета взял в Deutsche Bank кредит на 114 млн марок (около 350 млн руб. по тогдашнему курсу) для покупки сельхозтехники, но из-за обвала рубля стоимость займа резко выросла, и проект провалился. Минфин РФ компенсировал эти суммы региону, однако он продолжает оставаться должен федеральному бюджету за «кредиты от РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов».

Госдолг Тамбовской области в 2022-м увеличился с 18,6 до 20,5 млрд руб., хотя несколько лет до этого региону удавалось сокращать обязательства. Займы из бюджета выросли с 12,5 до 15,9 млрд руб., обязательства по облигациям в 6,1 млрд руб. сократились до 4,6 млрд руб.

Рост в проекте

Заведующий кафедрой экономики и управления персоналом Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский предлагает не считать, что тенденция роста госдолга ведет к еще большей финансовой зависимости регионов от федерального центра — она и так «высока изначально, а изменения долга по бюджетным ссудам сколь-либо значительно ситуацию не усложнят».

«Бюджеты на 2023 год составляются из не самых оптимистичных прогнозов. Результаты могут быть и лучше. Не стоит и забывать, что динамика 2022 года все же оказалась для финансов ряда регионов, в частности Воронежской области, положительной к итогам 2021-го»,— подчеркнул заведующий кафедрой экономики и управления персоналом ВГУ Юрий Трещевский.

«Федеральный бюджет верстается не как у предприятия, от доходов к расходам, а, наоборот, от расходов к доходам, которые возникнут. Поэтому изначально закладывается необходимость не только трансфертов регионам, но и бюджетных ссуд,— напоминает эксперт.— Их выдачи рассчитываются из потребностей региона, а не из того, вернут деньги или не вернут. Если федеральный центр предоставляет эти средства, то у него есть понимание, как и в каком формате он получит их обратно».

Господин Трещевский также надеется, что в 2023 году бюджеты смогут переломить тенденцию итогов 2022-го, «исходя из негативных показателей которого верстались бюджеты». «К примеру, в Воронежской области на следующий год планируется рост собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета примерно на 1,2%. Да, это немного, но это уже перелом тенденции в рост к показателям 2022 года, пусть и не очень большой,— говорит эксперт.— Согласно прогнозам, такой рост доходов будет возможен при нулевой динамике валового регионального продукта. А так как сегодня бюджеты составляются из прогнозов, результаты могут быть и лучше. Рост по Воронежской области считается к динамике 2022 года, которая в текущих ценах уже является положительной к итогам 2021-го. Так что регион возьмет точно не меньше, чем тогда».

Сергей Калашников

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