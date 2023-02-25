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Коммерсантъ FM
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В Белгороде сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал. Информация уточняется.

24 февраля был зафиксирован обстрел Шебекино Белгородской области. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки, никто не пострадал. 23 февраля местные власти сообщали о трех обстрелах региона, один человек погиб.

В Белгородской области с апреля 2022 года повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В начале февраля он был продлен бессрочно.

Леонид Уварчев

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