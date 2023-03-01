Сегодня исполняется 49 лет генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тимур Вайнштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет певец, актер, народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров:

— Дорогой Тимур Леонидович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Наше телевидение, и особенно развлекательный контент, невозможно представить без Вас! Благодаря Вашему таланту этот жанр в нашей стране вышел на совершенно новый уровень, и мы наслаждаемся грандиозными новаторскими проектами. Отдельных слов достойно суперпопулярное шоу «Маска» — новая высота телепроизводства с музыкальным и визуальным наполнением! Мы сотрудничаем и дружим много лет, и все это время я вижу и чувствую Ваши профессионализм и человечность. Вы настоящий руководитель и друг! Желаю Вам плодотворной работы в эфире и прорывных проектов для большого экрана, таких как Ваш фильм «Праведник», поразивший меня до глубины души! Продолжайте удивлять и покорять аудиторию! Крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»