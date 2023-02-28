«Тамбов» остался без привилегий

Один из топ-менеджеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин получил два года лишения свободы условно за обман некогда спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова. Почти за 1 млн руб. он обещал привилегии клубу, но в итоге обещания не исполнил. Мягкость приговора обеспечило признание вины и полное возмещение ущерба.

В Ленинском райсуде Тамбова завершилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя департамента безопасности и работы с болельщиками ФНЛ Андрея Прядкина. Судья Людмила Карелина вынесла приговор 27 февраля.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», Андрей Прядкин приговорен к двум годам лишения свободы условно. Максимальная санкция статьи подразумевала наказание в виде реального лишения свободы на срок до шести лет, однако топ-менеджера ФНЛ не стали судить строго из-за полного признания вины и возмещения ущерба потерпевшему. Осужденный является братом экс-главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

Расследованием уголовного дела занималась следственная часть управления МВД по Тамбовской области. По данным «Ъ-Черноземье», потерпевшим по уголовному делу является бывший спортивный директор ныне обанкротившегося футбольного клуба (ФК) «Тамбов» Павел Худяков. Как установлено в суде, во время активной деятельности клуба Андрей Прядкин путем обмана, обещая определенные привилегии, получил от него 900 тыс. руб. и распорядился ими по собственному усмотрению.

Впервые уголовное дело Андрея Прядкина поступило в Ленинский райсуд Тамбова еще в октябре прошлого года, но судья Денис Липатов принял решение о передаче его в Таганский райсуд Москвы. Направляя дело по подсудности, судья исходил из того, что описанные в нем преступные действия окончены на территории столицы, где у обвиняемого был открыт банковский счет. С таким решением не согласилась прокуратура Тамбовской области. По мнению ведомства, преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца. Как говорится в обвинительном заключении, деньги обвиняемому переводили пятеро знакомых Павла Худякова, среди которых была президент ФК Ольга Коновалова. Все их банковские счета были открыты в Тамбове. В итоге Тамбовский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора, вернув дело в Ленинский райсуд.

Защита Андрея Прядкина была согласна с позицией прокуратуры по вопросу подсудности. Представляющий его интересы адвокат Алексей Латышев отказался от комментариев для «Ъ-Черноземье».

ФК «Тамбов» существовал с 2013 по 2021 год. В 2019-м он стал победителем ФНЛ, после чего два сезона выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Повышение статуса клуба породило ряд экономических проблем, в том числе многомиллионные долги по заработной плате перед футболистами. Руководство ФК объясняло финансовые проблемы отказом областных властей финансировать клуб. Чиновники же утверждали, что «Тамбову» была оказана вся необходимая финансовая поддержка, а проблемы породили ошибки менеджмента.

В итоге футбольный клуб окончил свой последний сезон в РПЛ на последнем месте в турнирной таблице, после чего был признан банкротом. К началу 2020 года объем его долгов оценивался более чем в 535 млн руб. Согласно собственным документам «Тамбова», которые он подал в арбитражный суд для признания себя банкротом, долги перед сотрудниками превысили 165 млн руб., а перед поставщиками — 70 млн руб. На тот момент клуб заявил о задолженности перед налоговой примерно в 150 млн руб.

Павел Худяков сам является обвиняемым по уголовному делу о хищениях бюджетных средств в ФК «Тамбов». В ноябре 2021 года МВД возбудило в его отношении дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). До августа прошлого года он находился под стражей в тамбовском СИЗО, после чего его перевели под домашний арест. До смягчения меры пресечения господин Худяков признал вину частично и заявил о готовности возместить ущерб.

Свое уголовное дело есть и у экс-президента ФК Ольги Коноваловой. Сейчас ее судят в Ленинском райсуде Тамбова за то, что из субсидии на спортивный сезон-2019/20 она якобы перевела 708 тыс. руб. на расчетный счет аффилированной компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов». По версии следствия, фактически эти услуги не оказывались, а деньги обвиняемая израсходовала на личные цели. В рамках банкротства «Тамбова» суд отменил сделки с «Вездеходофф» на общую сумму почти в 7 млн руб., которые переводились фирме за клининговые услуги, оформление проездных документов и организацию массовых мероприятий. Следующее заседание по уголовному делу госпожи Коноваловой назначено на 1 марта.

Сергей Толмачев