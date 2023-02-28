Траншевая ипотека: кому и почему это выгодно? Рассказал федеральный застройщик

Платить за съемное жилье и гасить ипотеку за квартиру, которая еще строится - серьезная финансовая нагрузка для семейного бюджета. Но мало кому хочется всю жизнь жить у родственников, отдавать за аренду и переезжать с места на место. Поэтому отказываться от покупки собственных квадратных метров не стоит. Тем более у федерального застройщика «Страна Девелопмент» и Сбербанка есть интересное предложение - траншевая ипотека. Разбираемся, кому и почему это выгодно.



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Страна Девелопмент»

Безопасность

«Страна Девелопмент» работает исключительно через эскроу-счета. Это на 100% гарантирует покупателям сохранность их финансов. При стандартном варианте ипотеки банк сразу же переводит всю стоимость квартиры на эскроу. Застройщик получает ее, когда выполнит свои обязательства, то есть построит дом. Траншами называются поступления ипотечных денег, которые оказываются на эскроу-счете. По сути — это дробление ипотечного кредита на части. Обязательное условие - последний транш состоится не позднее срока ввода дома в эксплуатацию.

Выгода

При траншевой ипотеке банк начисляет проценты только на ту часть суммы, которая оказалась на эскроу-счете. Например, если первый транш 500 000 рублей, то проценты начисляются только на эти полмиллиона. При следующем транше еще в 500 000 рублей проценты будут начисляться на миллион и так далее. Такой вариант подходит инвесторам, которые планируют ближе к сроку сдачи жилья перепродать его с выгодой для себя.

Комфорт

Траншевая ипотека подходит тем, кто сейчас снимает жилье или сейчас продает свое. В зависимости от комфортного сценария гашения кредита специалисты ГК «Страна Девелопмент» предлагают разные варианты траншей. Рассмотрим несколько примеров.

Пример расчета

Квартира формата Евро-2 в ЖК «Сибирский сад». Цена 4 490 000 рублей. Ипотека по программе «Господдержка» от ПАО Сбербанк - 7,7% годовых на 30 лет. Первоначальный взнос - 15% - 673 500 рублей.

I вариант

1 транш 28.02.2023 года - 100 000 руб. Ежемесячный платеж до октября 2024 года (ввод в эксплуатацию дома)- 712,97 руб.

2 транш 28.10.2024 года - 3 716 500 руб. Ежемесячный платеж - 27 617,87 руб.

II вариант

1 транш 28.02.2023 года - 1 571 500 руб. Ежемесячный платеж до октября 2024 года - 11 204,17 руб.

2 транш 28.10.2024 года - 1 571 500р. Ежемесячный платеж - 27 453,32 руб.

III вариант

1 транш - 1 571 500р. Ежемесячный платеж до октября 2024 года 11 204,17 руб.

2 транш 28.08.2023 в сумме 561 250. Ежемесячный платеж - 15 219,41 руб.

3 транш 28.02.2024 в сумме 561 250. Ежемесячный платеж - 19 261,02 руб.

4 транш 28.08.2024 в сумме 561 250. Ежемесячный платеж - 23 313,25 руб.

5 транш 28.10.2024 в сумме 561 250. Ежемесячный платеж - 27 376,37 руб.

В ЖК «Сибирский сад» можно подобрать квартиру под разные сценарии жизни

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Страна Девелопмент»

Траншевая ипотека подходит всем без исключений. Тем, кто живет у родителей и хочет начать самостоятельную жизнь. Семьям, которые планируют расширить площадь. Жителям других городов, которые собираются переехать в Екатеринбург. Чтобы не упустить понравившейся вариант и выгодно купить новую квартиру, следует всерьез рассмотреть такой вариант покупки новых квадратных метров. А выбрать нужную квартиру можно на сайте застройщика strana.com.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ЖК «Сибирский сад»: ООО СЗ «Городок».