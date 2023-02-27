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Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Баку. Как сообщили в российском МИДе, он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сергей Лавров (в центре)

Сергей Лавров (в центре)

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров (в центре)

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров проведет в Баку два дня. Планируется обсуждение актуальных региональных и международных проблем. Особое внимание уделят обсуждению трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении.

Визит Сергея Лаврова приурочен к годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии двух стран, подписанной 22 февраля 2022 года. На второй день своего визита глава МИД РФ выступит на пленарном заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Лусине Баласян

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