Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Баку. Как сообщили в российском МИДе, он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (в центре)

Фото: МИД РФ Сергей Лавров (в центре)

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров проведет в Баку два дня. Планируется обсуждение актуальных региональных и международных проблем. Особое внимание уделят обсуждению трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении.

Визит Сергея Лаврова приурочен к годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии двух стран, подписанной 22 февраля 2022 года. На второй день своего визита глава МИД РФ выступит на пленарном заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Лусине Баласян