МИД Азербайджана назвал «мечтами» слова Пашиняна о решении международного суда по Лачинскому коридору

В МИД Азербайджана прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении Международного суда ООН обязать Азербайджан открыть Лачинский коридор. В министерстве утверждают, что подобных требований в тексте судебного решения не было, а Армения таким образом «пытается выдать мечты за реальность».

МИД Азербайджана подчеркнул, что слова господина Пашиняна о том, что суд зафиксировал ответственность Азербайджана за закрытие Лачинского коридора, «никак не совпадают с текстом постановления суда».

«Прокомментировавший вопрос об ответственности Азербайджана на Лачинской дороге, премьер-министр Армении, похоже, до сих пор неправильно понял положение Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о том, что Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге. Гарантия Азербайджана безопасности движения не должна восприниматься как возможность злоупотребления»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, указали в министерстве, азербайджанская сторона выступила с предложением установить пограничный контрольно-пропускной пункт в начале Лачинского коридора. Однако Армения отказалась от этого предложения без объяснения причин, что свидетельствует о ее «незаинтересованности в обеспечении безопасности» этого маршрута.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении». Рассматривался не только вопрос о блокировке азербайджанскими активистами Лачинского коридора, но и требование азербайджанской стороны, касающиеся проблемы с минами в зоне конфликта. Однако суд решил его не удовлетворять.

Подробнее — в материале «Армения нашла поддержку в Международном суде ООН».

Милена Костерева