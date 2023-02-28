МЭА: Китай представляет самую большую угрозу для Европы на газовом рынке

Цены на электроэнергию в Европе могут вернуться в нынешнем году к рекордно высокому уровню, говорится в свежем докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Такой прогноз эксперты дают исходя из ожидаемого восстановления экономики Китая.

В 2022 году импорт газа в Китай был значительно скромнее по сравнению с предыдущими годами из-за длительных коронавирусных ограничений в стране. Это, а также теплая зима и принятые европейскими властями меры по энергосбережению привело к падению цен на газ на 80% от их пиковых значений 2022 года и позволило Европе спокойно пережить зиму даже без поставок газа из России.

Однако в конце прошлого года китайские власти сняли почти все действовавшие ограничения, что должно вылиться в рост спроса на электроэнергию в 2023 году, отмечается в докладе. По подсчетам МЭА, в нынешнем году Китай нарастит импорт газа как минимум на 35%. Закупки топлива могут оказаться значительно выше даже рекордного уровня 2021 года. Это усилит конкуренцию на рынке за ограниченные запасы топлива и может привести к новому витку роста цен на газ до столь же высокого уровня, который наблюдался летом 2022 года, отмечают эксперты МЭА.

Разница между самой низкой и самой высокой оценкой возможного объема импорта газа Китаем составляет 40 млрд кубометров. «Этот диапазон больше, чем неопределенность, связанная с потенциальной потерей всех оставшихся потоков трубопроводного газа в Европу из России»,— говорится в сообщении агентства.

Об экспорте российского газа в Европу — в материале «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Кирилл Сарханянц