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Коммерсантъ FM
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«В импортозамещении нуждаются и отечественные автомобили»

Дмитрий Гронский — о состоянии отрасли

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский делится тем, какое впечатление производят новости из мира автомобильной промышленности.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Я не знаю, каков алгоритм, по которому события попадают в топ новостей самой популярной нашей поисковой системы, но догадываюсь, что это должны быть важные свершения. Вот читаю на днях: «Московская компания начала поставку деталей для китайских авто. На данный момент уже начаты производство и поставка первой партии комплектующих, в которую войдут 1,6 тыс. экземпляров переднего пола салона». Обращу ваше внимание: речь идет не 1,5 тыс. компонентов, а о тираже одной детали. Впрочем, уже в ближайшее время московские специалисты, как обещает пресс-релиз, завершат «адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — заднего пола салона».

Почти четверть века назад локализация производства иномарок у нас в стране тоже начиналась с чего-то нехитрого. Мы изготавливали резиновые коврики в салон и штамповали пластмассовые бачки для омывающей ветровое стекло жидкости. Получается, что сейчас стартуем тоже, мягко говоря, издалека. И до каких-то высокотехнологичных компонентов для тех же «китайцев» нам предстоит пройти еще очень большой путь.

Хотя в импортозамещении, как мы знаем, нуждаются и отечественные автомобили. Я, например, не без удовольствия ездил две недели на УАЗ Patriot. Внешне машина выглядит неказисто: кузов, придуманный в стародавние времена, не осовременился ни пластиковыми накладками, ни светодиодными фарами, если бы такие в Ульяновске задумали поставить.

Но как внедорожник машина отрабатывает хорошо и в городе относительно комфортна, если же у вас версия с «автоматом», а не с механикой, управление которой требует определенных навыков и развитой мускулатуры в конечностях. Но автоматическая коробка у «Патриота» была французского производства, а потому такие версии были сняты с производства еще в прошлом году — дилеры сегодня распродают остатки.

Понятно, что автоматическая трансмиссия — конструкция более сложная, чем пол в салоне. Но если мы второе будем преподносить как достижение, то до реализации первого дойдем очень нескоро.

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