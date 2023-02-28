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Коммерсантъ FM
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Депозитарные расписки «Русагро» заменят акции «Детского мира» в индексе Мосбиржи

Московская биржа с 17 марта изменит базы расчета индексов акций, а также установит значения коэффициентов и дополнительных ограничительных коэффициентов для ценных бумаг нескольких эмитентов, сообщила пресс-служба биржевого холдинга. В рамках этих изменений депозитарные расписки иностранного эмитента «Русагро» войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС вместо акций компании «Детский мир», которая в ноябре объявила о превращении из публичной в частную.

Бумаги «Детского мира» также будут исключены из индекса средней и малой капитализации, индекса акций широкого рынка и отраслевого индекса потребительского сектора.

Сейчас в индекс Мосбиржи входят 40 компаний. В индекс включены акции крупнейших российских эмитентов, относящихся к основным секторам экономики. По состоянию на 8 февраля бумаги «Детского мира» были акциями с наименьшим весом в индексе (0,25%). 20 февраля биржа объявила, что будет применять новую методику расчета веса акций с учетом дополнительных весовых коэффициентов, рассчитываемых на основе информации о доступности ценных бумаг для совершения сделок.

В декабре группа «Русагро» объявила о намерении покинуть Лондонскую фондовую биржу на фоне санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария и получить листинг для глобальных депозитарных расписок на бирже другой страны.

Эрдни Кагалтынов

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