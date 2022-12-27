«Русагро» может уйти с Лондонской биржи на площадку другой страны

Группа «Русагро» намерена в 2023 году покинуть Лондонскую фондовую биржу и получить листинг для глобальных депозитарных расписок (GDR) на бирже другой страны, которая имеет свободный доступ к депозитарно-клиринговой компании Euroclear. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Тимур Липатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Липатов

Фото: Интер РАО Тимур Липатов

Фото: Интер РАО

На фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине западными странами, на Лондонской фондовой бирже обрушилась стоимость депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов. 3 марта Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами 27 российских компаний.

В настоящее время, уточняет господин Липатов, акционеры «Русагро», которые находятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД) с купленными на Мосбирже ГДР, сохраняют ликвидную бумагу. Тем не менее санкции, наложенные на российский депозитарий, оказали влияние на бумаги иностранных эмитентов (головная компания зарегистрирована на Кипре), учитываемые в НРД. В частности, обращает внимание гендиректор «Русагро», владельцы бумаг лишились права голосовать и получать дивиденды.

«Акционеры, в том числе россияне, которые покупали свои GDR на Лондонской фондовой бирже, также фактически оказались ограничены — их бумаги, учитываемые в европейском депозитарии Euroclear, хотя и не имеют проблем с ограничениями в реализации прав, но лишены ликвидности в силу прекращения торговли этими бумагами на биржах в недружественных России государствах»,— поясняет господин Липатов.

По словам топ-менеджера, одной из ключевых задач на данный момент стало восстановление для акционеров ликвидности и возможности реализации прав по GDR. Для этого компания ищет новую площадку, которая станет альтернативой бирже в Лондоне,— биржу какой-то другой страны, которая имеет свободный доступ к Euroclear.

Тимур Липатов отметил, что компания уже ведет работу с несколькими биржами, которые напрямую или через родственный им депозитарий работают с Euroclear. Какие именно биржи рассматривает компания, глава «Русагро» не уточнил.

Санкции против НРД Евросоюз ввел 3 июня. Это решение мотивировали тем, что НРД играет «существенную роль в работе финансовой системы России» и почти полностью принадлежит Московской бирже, которая через акционеров «контролируется российскими властями». В марте санкции были введены в отношении основателя компании Вадима Мошковича, после чего он принял решение покинуть совет директоров «Русагро».

Несмотря на то что «Русагро» в санкционный список не попала, компания столкнулась с отказом ряда контрагентов продолжать с ней работу, а крупные банки западных стран стали отказывать в банковском обслуживании. 14 ноября финдиректор компании Александр Тарасов сообщил, что «Русагро» рассматривает возможность перерегистрироваться в другой стране.

Милена Костерева