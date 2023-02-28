ЦСКА проиграл в пределах нормы

Вслед за «Уралом» и «Спартаком» в полуфинал Фонбет Кубка России из верхней части сетки вышел ЦСКА. После того как армейцы разгромили дома «Краснодар» 3:0, ответный матч в этом противостоянии, по сути, превратился в пустую формальность. На выезде они уступили, но в пределах допустимого — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ответном матче с ЦСКА «Краснодару» (на фото Кади Боржис) так и не удалось прыгнуть выше головы и отыграть разницу в три мяча

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ В ответном матче с ЦСКА «Краснодару» (на фото Кади Боржис) так и не удалось прыгнуть выше головы и отыграть разницу в три мяча

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Перед вторыми матчами четвертьфинала Кубка России в верхней сетке только в паре ЦСКА—«Краснодар» было уже практически все ясно. На своем поле армейцы буквально раздавили соперника, который отнюдь не представлялся каким-то мешком. Наоборот, это противостояние казалось, пожалуй, наиболее интригующим на данной стадии турнира, особенно учитывая кадровые изменения и предсезонные результаты перезагрузившегося «Краснодара». Но в Москве кубанцам отвезли три безответных мяча, а могли и в два раза больше, если бы не их вратарь Матвей Сафонов.

И дело даже не столько в счете, который теоретически отыгрывается, а в том, что ЦСКА имел подавляющее превосходство в уровне готовности. Такую разницу нивелировать за несколько дней точно невозможно. Наверное, «Краснодар» мог еще побороться за победу по сумме двух встреч только в случае, если бы армейцы, что называется, не вышли на поле или внезапно понесли бы невосполнимые потери в составе. Впрочем, в первом матче москвичи, например, абсолютно «не заметили» отсутствия очень важных для них Бахтиёра Зайнутдинова и Игоря Дивеева. И на ответный главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тех же 11 футболистов.

Его краснодарский коллега Владимир Ивич произвел три перестановки, по одной в каждой линии. В частности, атаку был призван усилить Олакунле Олусегун. Вместе с другим нигерийцем, Мозесом Кобнаном, они поддерживали с флангов центрального нападающего Джона Кордобу. Положение обязывало южан не просто атаковать, а рисковать и желательно забить быстрый гол. Но в дебюте домашнего для них матча опять лучше выглядел ЦСКА.

Армейцы полностью контролировали ситуацию и не думали отсиживаться в обороне, несмотря на соблазн прагматично сыграть на удержание преимущества.

Хотя с голевыми моментами и у них было туго. Неудивительно, что и на табло были нули.

Хозяева в заключительном отрезке первого тайма все же активизировались. Кордоба предпринял попытку побега к воротам Игоря Акинфеева, но защитник Виллиан Роша не уступил ему в скорости и накрыл удар. Затем колумбийский форвард пробил в створ с линии штрафной площади, и тут уже голкипер ЦСКА отвел угрозу. Акинфееву вообще пришлось поднапрячься и половить мячи, а когда Кади Боржис, самый заметный футболист «Краснодара» до перерыва, ударил после подбора с подачи углового, он совершил настоящий сейв, из тех, что потом обязательно крутят в видеоотчетах и телесюжетах о матче. В принципе, наверное, так называемый гол в раздевалку оставил бы кубанцам определенные шансы на успех. Но и второй тайм начался при счете 0:0.

Зато «Краснодару» удалось отыграть один мяч вскоре после выхода из раздевалки. Кордоба заработал штрафной, и Эдуард Сперцян снова показал, как здорово он умеет исполнять такие стандарты. Даже матерый Акинфеев не смог среагировать на безупречный удар в обвод стенки. Интрига в этом четвертьфинале все-таки появилась, тем более что ЦСКА как-то совсем перестал тревожить Сафонова, который в первой половине еще периодически вступал в игру. Однако и хозяев неумолимо поджимало время. К тому же гости умело сбивали темп.

Перед концовкой обе команды провели несколько замен, но и это пошло скорее на пользу армейцам, которые затянули противника в вязкий, дробившийся на отдельные эпизоды футбол.

Да еще и те и другие часто фолили, что приводило к дополнительным паузам.

Подопечные Ивича, безусловно, прибавили по сравнению с первым матчем, но недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ход событий. На исходе встречи у Акинфеева, как и у Сафонова, не было почти никакой работы. Разве что прорыв защитника «быков» Сергея Волкова с последующим ударом в ближний угол вызвал волнение на трибунах.

Как и ожидалось, ЦСКА оформил путевку в полуфинал Кубка России, потерпев приемлемое поражение в гостях — 0:1. И для «Краснодара», в общем-то, ничего страшного не произошло. Благодаря системе с двойным выбыванием он продолжит выступление в турнире, только теперь в нижней сетке play-off. Там, конечно, можно попасть и на «Зенит», но остальные клубы — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» и тем более «Акрон» из первой лиги — вполне кубанцам по силам.

Александр Ильин