«Локомотив» отправили на запасной путь

Первыми участниками полуфинального раунда «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России стали «Спартак» и «Урал». В ответных матчах раунда четвертьфинального они обыграли — 4:2 и 2:1 соответственно — в домашних матчах «Локомотив» и «Ростов».

Между двумя матчами «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинальном раунде так называемого «Пути РПЛ» Кубка России прошло меньше недели, но эти несколько дней один из двух его участников точно провел с пользой. Речь о железнодорожниках, которых в предыдущей встрече, проигранной 0:1, сгубил прежде всего вялый старт. Теперь он был вполне резвым, и спартаковцы быстро обнаружили, что соперник намерен отвечать им уколом на укол. Причем вопрос насчет того, чьи уколы были более болезненными, довольно спорный. У «Локомотива», например, прошла классная атака, которая так прилично раскроила тылы «Спартака», что Сергею Пиняеву выпало бить из штрафной, имея возможность как следует подготовиться и прицелиться. На пути мяча, однако, возникла огромная растопыренная ладонь вратаря Александра Максименко.

Счет, впрочем, опять открыл «Спартак». Его выпад начали Даниил Хлусевич и Роман Зобнин, отобравшие мяч у Дмитрия Баринова, продолжил на сей раз вышедший в основе Квинси Промес, а завершил отличным обводящим ударом Михаил Игнатов. Но «Локомотив» от своей традиции мстить за любую неприятность не отступил, а месть была довольно эффектной. Передачи с левого фланга от Наира Тикнизяна дожидался, кажется, Артем Дзюба. Однако Антон Миранчук решил его опередить и оказался абсолютно прав. Миранчуку хватило техники, чтобы в прыжке переправить мяч в сетку ловко развернутой в полете стопой.

После обмена голами команды чуть сбросили темп, но привлекательность из их игры не испарилась. Кое-что в ней цепляло взгляд. В игре спартаковской — жесткость, стремление, забрав мяч, сразу прыгнуть вперед. В игре «Локомотива» — толковость, которой ему по ходу сезона чаще всего не хватало. В ответной встрече со «Спартаком» бедовый, поменявший зимой половину основы гранд выглядел так, будто и в самом деле понимает, что должен делать в разных непростых ситуациях.

Был отрезок, когда эти ситуации возникали исключительно возле его штрафной: «Спартак», недурно сохраняя мяч, на десять минут поддавил железнодорожников. Но перед перерывом именно спартаковцы прошлись по тоненькой проволоке над глубокой ямой. Миранчук упал в борьбе с Хлусевичем, и то, что тянущего на пенальти нарушения в этом столкновении не было, уверенно смог подтвердить только VAR.

После отдыха «Локомотив» даже добыл достаточно ощутимый территориальный перевес. Тем обиднее для него была допущенная ошибка.

Эпизод со стороны представлялся безобидным. Наир Тикнизян у лицевой укрывал мяч корпусом, пытаясь не дать подступиться нему Михаилу Игнатову. Но спартаковец, слегка приобнимая присевшего на четвереньки, словно готовящийся отбиваться в партере острожный боец MMA, Тикнизяна, заставил его совершить потерю. А через секунду Роман Зобнин, используя пас настойчивого Игнатова, стрелял в угол без вариантов спастись для голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова.

Тикнизян, естественно, настаивал на том, что такие обнимашки, какие у него были с соперником,— это нарушение, а значит, гол надо отменять. Арбитр Сергей Иванов, даже посмотрев VAR, мнение не скорректировал. Добили спартаковцы «Локомотив», после того как Лантратов в прыжке достал удар Промеса, но Кристоферу Мартинсу, которому достался отскок, ничего противопоставить уже был не в состоянии. Железнодорожники успели благодаря Миранчуку один гол отыграть, однако на большее замахнуться им было не суждено. «Спартак» в компенсированное время даже вернул перевес в два мяча. Чтобы вернуть, ему понадобилось заработать аж два подряд пенальти. В первом случае Илья Лантратов против Квинси Промеса устоял, во втором — тоже, но выйдя за линию ворот до удара, подарив Промесу еще одну попытку. Ее-то форвард не запорол.

«Спартак» вышел в полуфинальный раунд верхней части кубковой сетки. Но и «Локомотив» пока из турнира не вылетел. Его новый формат предусматривает второй шанс для клубов высшего дивизиона, проигравших в play-off. Железнодорожники будут пытаться использовать его в «Пути регионов».

В этот же день продолжил свое удивительное выступление в переформатированном Кубке России «Урал». Екатеринбургский клуб, находящийся в подвале первой десятки чемпионата России, оказался наиболее успешным среди всех участников группового этапа «Пути РПЛ», выиграв в своем квартете пять матчей из шести. А в стартовом раунде play-off «Урал» проскочил соперника, который в национальном первенстве располагается на третьей строчке и в паре с ним выглядел слишком очевидным фаворитом.

В первом матче екатеринбуржцы сыграли с «Ростовом» вничью — 1:1 — на чужом поле, а в ответном — все решила драматичная концовка.

«Урал» к ней подошел, ведя в счете. Еще в середине первого тайма Андрей Егорычев, кажется, все-таки задумав навес, закрутил мяч прямо в ворота. Дальше хозяева аккуратно берегли созданный запас. Терпеть им оставалось примерно десять минут, когда екатеринбургская защита сфальшивила. VAR рассмотрел фол Вячеслава Подберезкина в штрафной на Николае Комличенко, а Максим Осипенко не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

Тут уже казалось, что неизбежна серия пенальти, назначающаяся в Кубке России в случае полного равенства по итогам двух встреч. Но до нее не дошло, потому что VAR вскоре включился снова, на сей раз — чтобы проверить, было ли попадание мяча в руку ростовскому футболисту Андрею Ланговичу. Игра рукой подтвердилась, а Рай Влут пробил пенальти не хуже Осипенко, свою команду отправив в полуфинальную стадию «Пути РПЛ», а ростовчан — в «Путь регионов».

Алексей Доспехов