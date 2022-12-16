«Новапорт» закажет проект аэропорта Шерегеша за 336 млн рублей

ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А. А. Леонова» (основной собственник – холдинг «Новапорт») определил подрядчика на разработку проекта аэропортового комплекса рядом с горнолыжным курортом Шерегеш. Он выполнит работы за 336 млн руб. – на 16% дешевле начальной цены.

Закупка проводилась в форме открытых переговоров. Поступили три заявки, все они были допущены к участию. Минимальное ценовое предложение составило около 330 млн руб., но претендент получил меньше баллов комиссии при оценке квалификации. Названия участвовавших в закупке компаний и победителя в итоговом протоколе не указаны.

Как сообщалось, согласно условиям закупки подрядчик должен будет в срок не более 18 месяцев (включая время на прохождение госэкспертизы) должен будет разработать проект аэропорта Шерегеш, включающий взлетно-посадочную полосу, аэровокзальный комплекс, привокзальную площадь и ряд других объектов. Аэропорт будет рассчитан на обслуживание внутренних воздушных линий и пассажиропоток до 200 тыс. человек в год. Он должен принимать самолеты типов «В» и «С», в том числе Вoieng-737-800, Аirbus-320 и SSJ. Весной 2021 года власти Кемеровской области сообщали, что инвестиции в строительство аэропорта Шерегеш составят около 14 млрд руб.

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Дарья Решетникова