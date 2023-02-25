Япония введет санкции против 120 россиян и организаций и запретит экспорт деталей для дронов

Премьер Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите G7 объявил о введении новых санкций против России. Токио расширит санкционные списки и введет новые экспортные ограничения, в том числе на детали для дронов.

Какие санкции введет Япония (заявление опубликовано на сайте МИД Японии):

заморозка активов россиян и российских компаний (как передает NHK, речь идет о 120 физических и юридических лицах);

расширение списка организаций, в отношении которых будет запрещен экспорт;

расширение запрещенных к экспорту товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов;

заморозка активов финансовых организаций.

В общей сложности Япония уже ввела санкции против около 900 человек и около 450 организаций и структур. Запрещен экспорт полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, квантовых компьютеров и 3D-принтеров, а также импорт золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон пообещал выделить Украине дополнительно более $2 млрд.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев