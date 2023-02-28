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Коммерсантъ FM
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В авиасимуляторе Microsoft появился уничтоженный Ан-225 «Мрия»

В симуляторе Microsoft Flight Simulator появилась виртуальная модель украинского реактивного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в феврале 2022 года в ходе боев за аэропорт «Антонов». Microsoft направит средства с продажи дополнения Mryia add-on на восстановление Ан-225.

«Проект стал возможен благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "АНТОНОВ»… и Министерства цифровой трансформации Украины»,— говорится в сообщении в Facebook (принадлежит экстремистской запрещенной в России Meta) предприятия «Антонов».

Ан-225 был самым большим и грузоподъемным самолетом в истории мировой авиации, 25 февраля 2022 года был разрушен его единственный летный экземпляр. В мае 2022 года разрушенный самолет вывезли из ангара для утилизации. Летом 2022 года в строительстве нового самолета «Мрия» Украине пообещал помочь основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

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