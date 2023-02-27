Местные власти сообщили об обнаружении обломков беспилотников в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде были найдены обломки трех боевых беспилотников. Были повреждены несколько зданий и автомобилей.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили»,— написал губернатор в своем Telegram. Он поручил выехать на место происшествия мэру Белгорода Валентину Демидову.

25 февраля в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Ранее сегодня под острел попало село Старый Хутор в Белгородской области.