За предательство интересов

В середине февраля Мособлизбирком лишил статуса члена комиссии с правом решающего голоса от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Ольгу Балабанову по инициативе самой партии. Официальной причиной отзыва справедливороссы указали «нанесение вреда политическим интересам партии». Позже партийцы пояснили “Ъ”, что госпожа Балабанова, в частности, не поддержала специальную военную операцию на Украине. Как рассказали “Ъ” в ЦИКе, это уже 11-й случай отзыва члена региональной комиссии из инициированных самими партиями. Такое право у них появилось в 2020 году. Пока пользуется им только парламентская оппозиция, причем чаще на уровне территориальных и участковых комиссий. Порой, как и в случае с госпожой Балабановой, причины таких решений политические. Однако комиссии удовлетворяют не все подобные запросы партийцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

15 февраля Мособлизбирком лишил статуса члена комиссии с правом решающего голоса Ольгу Балабанову, представлявшую там «Справедливую Россию — За правду». В тексте решения президиума центрального совета СРЗП, оказавшемся в публичном доступе, указано, что ее отзывают за «неэффективную работу», а также «действия, наносящие вред политическим интересам партии». Как уточнил “Ъ” депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев, бывший член комиссии не поддерживала специальную военную операцию на Украине.

Норма закона, позволяющая политическим партиям отзывать из избиркомов своих представителей, появилась летом 2020 года одновременно с нормами о многодневном голосовании и голосовании на придомовых территориях. Отозвать члена избиркома можно на основании мотивированного представления партии, но окончательное решение о его судьбе принимает сама комиссия. Как уточнили “Ъ” в пресс-службе Центризбиркома, с момента вступления в силу этой нормы и до сегодняшнего дня из избирательных комиссий субъектов РФ отозвано всего 11 членов с правом решающего голоса. Соответствующие решения, по данным ЦИКа, были приняты политическими партиями КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

По словам Дмитрия Гусева, госпожа Балабанова уже третий член комиссии регионального уровня, которого партия решила отозвать. Первые два были в предыдущих составах избиркомов Брянской и Нижегородской областей. Отозванные, по словам господина Гусева, «грубо нарушали нормы устава и партийной этики»: «Попросту говоря (их отозвали.— “Ъ”), за предательство интересов партии».

В Татарстане в 2021 году СРЗП также отозвала члена УИК Искандера Ясавеева (в прошлом году Минюст включил его в список иностранных агентов). Годом ранее он заявлял о вбросе бюллетеней за «Единую Россию», а справедливороссы объяснили его отстранение участием в акции в поддержку Алексея Навального, поскольку это говорит о «легкомысленности» человека.

Одной из первых отозванных членов субъектовой комиссии стала представитель КПРФ в пензенском избиркоме Нинель Чернопятова. Партия инициировала ее отзыв в ноябре 2020 года. Однако, в отличие от СРЗП, Компартия приняла такое решение из-за переезда своего представителя в комиссии. «В целом претензий к ее работе у нас не было. По семейным обстоятельствам она уехала в другой регион, не посещала несколько заседаний комиссии. Поэтому мы решили так поступить, чтобы не ждать, пока она вернется и сможет работать»,— пояснил “Ъ” депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

Гораздо активнее этот механизм коммунисты используют на уровне территориальных и участковых избиркомов, сообщил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, всего с 2020 года партия провела ротацию членов ТИК и УИК в Башкирии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, Вологодской, Курской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях. Причины отзыва, по словам господина Афонина, разные: по состоянию здоровья, по жизненным обстоятельствам и случаи, «когда на членов комиссий оказывает давление власть, пытаются переманить на свою сторону». При этом в некоторых регионах избиркомы отказывали коммунистам, так как не находили в их представлениях достаточных оснований для замены, сообщил коммунист.

Член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов рассказал “Ъ”, что члены избиркомов от их партии отзывались точечно, в первую очередь в УИК, но были замены и в ТИК. Как правило, происходило это из-за того, что они теряли связь с региональным отделением, поясняет депутат. Замглавы центрального аппарата партии Алексей Диденко подтверждает, что этот механизм применялся редко. Впрочем, конкретные случаи партийцы назвать затруднились. Зато о них помнит городской избирком Санкт-Петербурга: в апреле 2022 года ЛДПР пыталась отозвать 15 членов с правом решающего голоса в разных ТИК. Среди причин отзывов указывались некомпетентность в области избирательного права, отсутствие знаний законодательства, утрата доверия и связи с политической партией. Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала по всем кандидатам, во-первых, потому, что некоторые члены ТИК еще не проработали год, а ранее года подавать на досрочное прекращение полномочий нельзя по закону. Во-вторых, представление ЛДПР, по мнению избиркома, не содержало «определенных фактов и доводов, основанных на нормах права, послуживших основанием для принятия соответствующих решений».

Для мотивированного решения необходимо ссылаться не на общие фразы о потере связи с партией, недостаточной активности или неисполнении партийных поручений, а на конкретные факты, нарушение закона, пояснил “Ъ” председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко. «Бывает ведь, что член избиркома оказывается очень принципиальным и какие-то требования своего руководства не намерен исполнять, а такое тоже бывает, когда от них требуют то, что выходит за рамки закона»,— отметил глава ульяновского избиркома. По его словам, областная комиссия подходит к таким вопросам очень взвешенно: если отозванный не согласится с решением, то в суд придется идти ей, а не партии. «А проигрывать в таких делах — это совсем плохо»,— отметил господин Андриенко.

Впрочем, некоторые избиркомы формулировки об «утрате связи с партией» устраивают. Так, 15 февраля Дагестанская республиканская комиссия прекратила полномочия члена ТИК от СРЗП Буйнакска Руслана Магомедова как раз на основании того, что он «потерял связь с партией и перестал представлять ее интересы». В Ростовской области в 2022 году избирком утвердил 16 постановлений о досрочном завершении полномочий членов территориальных избирательных комиссий от КПРФ, ЛДПР и СРЗП, которые также указывали среди причин отзывов «утрату связи с партией».

Елена Рожкова, Мария Макутина; Ксения Веретенникова; корсеть “Ъ”