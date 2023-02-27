«Монако» продлило контракт с Александром Головиным

Футбольный клуб «Монако» объявил о продлении контракта с 26-летним полузащитником из России Александром Головиным. Контракт продлен до 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головин

Фото: Eric Gaillard, Reuters Александр Головин

Фото: Eric Gaillard, Reuters

«Я очень рад продолжить свое приключение с “Монако” и хотел бы поблагодарить клуб за этот знак доверия. Я очень доволен этой возможностью продолжить свое развитие здесь»,— прокомментировал продление контракта Александр Головин.

Клубная карьера Головина началась в 2014 году в московском ЦСКА. Футболист провел в составе команды 113 матчей, в которых забил 13 голов, в 2016 году в составе ЦСКА стал чемпионом России.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. За команду он провел 166 матчей (23 гола, 32 передачи) и в настоящее время является игроком клуба, дольше всех выступающим за «Монако».

Мария Федотова