Депутаты укрепляют оборону

Совет Госдумы в понедельник рекомендовал палате утвердить проект календаря рассмотрения вопросов на март. По устоявшейся в последний год традиции, сразу несколько включенных в него инициатив направлены на урегулирование проблем, так или иначе связанных с обороной, мобилизацией и специальной военной операцией (СВО). В частности, депутаты примут поправки об особенностях дисциплинарного ареста в военное время, о праве военнослужащих заверять свои подписи у командиров при подаче заявлений о регистрации детей и об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По сложившейся в последний год традиции, особое место в планах Госдумы занимают законопроекты, так или иначе связанные со специальной военной операцией (на фото — глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По сложившейся в последний год традиции, особое место в планах Госдумы занимают законопроекты, так или иначе связанные со специальной военной операцией (на фото — глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, который устанавливает особенности применения дисциплинарного ареста военнослужащих в период мобилизации, военного положения и в военное время, внесли председатель комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — «Единая Россия»). Согласно поправкам, отправлять провинившихся на гауптвахту смогут не только гарнизонные суды, но и командиры воинских частей. «Анализ проведения СВО свидетельствует о необходимости возвращения такого вида дисциплинарного взыскания, как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте, налагаемого командирами без судебного решения»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков». Устанавливается и список таких нарушений. Среди них — самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения. В пояснительной записке говорится, что принятие закона наделит командиров воинских частей и начальников военной полиции полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения, что «сократит максимальный срок проведения разбирательства». В паре с этим законопроектом идут поправки тех же авторов к законам о статусе военнослужащих и об их денежном довольствии, согласно которым за период отбывания военнослужащим дисциплинарного ареста денежное довольствие выплачиваться не будет.

Дума также рассмотрит во втором чтении законопроект правительства, направленный на оптимизацию механизма назначения ежемесячной денежной выплаты героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического труда, героям Труда России и т. д. Проект предлагает установить беззаявительный порядок (без подачи заявления и предоставления подтверждающих документов) назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание присвоено начиная с 1 января 2023 года, а для тех, кто получил это звание раньше, предусмотрено упрощение процедуры (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).

Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Инициатива была внесена в октябре 2022 года сенаторами и депутатами от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком.

Еще один мартовский законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций, дает военнослужащим право заверять свои подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей в акты гражданского состояния. В пояснительной записке указано, что документ «направлен на поддержку лиц, участвующих в СВО, и членов их семей в целях обеспечения доступности госуслуги по регистрации детей военнослужащих». Сейчас при подаче заявления о регистрации ребенка подпись военнослужащего должен заверять нотариус. «Данный подход создает сложности для семей военнослужащих и приводит к рассмотрению данного вопроса в судебном порядке»,— поясняют авторы инициативы.

Среди наиболее заметных «мирных» законопроектов — запланированные ко второму чтению поправки о полном госфинансировании производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов во главе с Еленой Ямпольской («Единая Россия») в ноябре прошлого года. В первом чтении должен быть рассмотрен внесенный в начале февраля проект правительства о гуманизации условий содержания под стражей и отбывания наказания. Поправки, в частности, предусматривают, что подозреваемый или обвиняемый будет считаться не имеющим взыскания, если в течение года со дня отбытия предыдущего такого наказания не будет подвергнут новому. Кроме того, сумма денежных средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости будет увеличена в размере, эквивалентном уровню инфляции за период 2016–2021 годов. Наконец, ожидается первое чтение внесенного в феврале правительственного проекта о направлении в прокуратуру материалов проверок деклараций о доходах госслужащих при их увольнении. При этом, если со дня увольнения прошло полгода или более, проверка не проводится.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина