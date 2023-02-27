Следствие вызвало скорую

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Саратовской области Анатолия Говорунова доклад о ходе доследственной проверки по факту нападения мужчины на двух фельдшеров скорой помощи в Заводском районе Саратова. В минувшее воскресенье 37летний сын пациентки, к которой приехали медики, избил двух фельдшеров. В министерстве здравоохранения области уже сообщили о страховании более 1,5 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Анатолию Говорунову представить доклад о ходе и результатах доследственной проверки по факту нападения жителя Саратова на двух сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в Следственном комитете, 26 февраля по вызову в квартиру дома на улице Тульской города Саратова прибыла бригада скорой помощи в составе двух фельд­шеров для оказания медицинской помощи женщине. Пока медработники находились в квартире пациентки, ее 37летний сын, бывший в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно. На просьбу фельдшеров предоставить им документы пациентки, мужчина избил медработников.

По вызову сотрудников скорой помощи на место происшествия прибыла полиция. В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции Заводского района Саратова, полицейские начали проверку по факту произошедшего. Собственную проверку начал и следственный отдел по Заводскому району Саратова областного СУ СКР.

Пока ни о каких результатах доследственных проверок правоохранительные органы не сообщали.

Нападения на сотрудников скорой помощи в Саратовской области происходят регулярно. Известно еще о нескольких инцидентах, произошедших с начала этого года. Так, 1 января пьяный 69летний мужчина напал с ножом на медбрата в машине скорой помощи, последний получил рану руки. В тот же день в Ленинском районе Саратова 39летний мужчина ударил по голове фельдшера, который приехал по вызову. Через несколько дней, 4 января, на 3м проезде Строителей бригада скорой помощи приехала по вызову к 62летней пациентке, с дочерью которой у медиков произошел конфликт: родственница пациентки не выпускала медработников из квартиры, пока те не вызвали полицию. Выяснилось, что участвовавшая в конфликте женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На следующий день в Балаково Саратовской области пьяная женщина ударила медика затылком о стену, в результате чего сотрудник скорой получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

После серии нападений губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министерству здравоохранения региона разработать схему страхования фельдшеров.

«Это будет еще одной гарантией для медиков. Они смогут рассчитывать на получение дополнительной материальной компенсации»,— заявил господин Бусаргин.

Вчера в министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что с начала этого года фиксируется «значительный рост противоправных действий, совершенных пациентами в отношении медицинских работников».

В региональном минздраве отметили, что в большинстве случаев речь идет о нападениях пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо эмоционального возбуждения на сотрудников выездных бригад скорой медицинской помощи.

В областной станции скорой помощи сообщили, что уже начали страхование сотрудников. «Администрацией областной станции скорой медицинской помощи приняты меры по защите медицинского персонала, включающие в себя страхование работников от несчастных случаев. Договор страхования заключен с АО „Московская акционерная страховая компания“. Всего застраховано 1695 сотрудников»,— пояснил главный врач Саратовской областной станции скорой помощи Олег Андрущенко.

По словам господина Андрущенко, предметом договора является обязанность страховщика при наступлении страхового случая выплатить 100 тыс. руб. на каждое застрахованное лицо в случае смерти или наступления инвалидности, а также процент от страховой суммы в зависимости от степени тяжести полученной травмы.

В региональном минздраве сообщили, что выпустили рекомендации руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству и имеющих в своем составе отделения скорой медицинской помощи, «провести мероприятия по защите медицинского персонала и водителей автомобилей скорой медицинской помощи от противоправных действий, включающие в себя страхование от несчастных случаев».

Сергей Петунин