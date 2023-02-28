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Меньше, но дороже

В 2022 году спрос на квартиры в бизнес-сегменте сократился на 23%

В прошлом году продажи жилой недвижимости бизнес-класса в Петербурге снизились на 23% по сравнению с 2021 годом, сообщила вчера консалтинговая компания NF Group. Средневзвешенная цена за прошлый год увеличилась на 18%, объем предложения на первичном рынке вырос на 6%, до 3,2 тыс. квартир. Эксперты отмечают, что рынок не перенасыщен, и прогнозируют его стабилизацию при условии отсутствия серьезных геополитических и экономических потрясений.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным компании NF Group, в 2022 году на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга было продано 2,9 тыс. квартир, это на 23% меньше, чем в 2021 году. Такое снижение спроса обусловлено в том числе изменением коммерческих условий на большинстве объектов, считают в NF Group: за 2022 год средневзвешенная цена предложения в домах бизнес-класса выросла на 18% и достигла 362 тыс. рублей за «квадрат».

Площадь приобретаемых квартир в ЖК бизнес-класса между тем снижалась. В последнем квартале 2022 года наибольшую долю в структуре продаж составили квартиры с одной спальней — 41%, доля студий за год увеличилась до 8%.

Рост цен на жилье бизнес-класса наблюдался на протяжении всего прошлого года, за исключением четвертого квартала. По итогам четвертого квартала 2022 года объем свободного предложения в жилых комплексах бизнес-класса составил 237 тыс. кв. м, или 3,2 тыс. квартир. За год показатель увеличился на 2% в квадратных метрах и на 6% — в количестве квартир.

В течение 2022 года на рынок бизнес-класса Северной столицы вышло 11 новых объектов, а также две новые очереди построенных комплексов в семи районах города. Объем нового предложения составил 218 тыс. кв. м, что на 36% меньше по сравнению с 2021 годом.

По мнению Светланы Московченко, заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, в краткосрочной перспективе стимулировать спрос на готовые квартиры продолжит практика предоставления различных скидок, бонусов и рассрочек от застройщиков. «Вероятно, жилье бизнес-класса продолжит дифференцироваться: одна часть объектов будет упрощаться и переходить в более низкий класс "комфорт", другая — останется бизнес-классом в качественном исполнении, но в меньших объемах»,— полагает представитель NF Group.

Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, считает, что рынок не перенасыщен и снижение спроса в сегментах «бизнес» и «премиум» зафиксировано по понятным причинам. «Жилье этих классов не является базовой необходимостью, поэтому многие притормозили с покупкой. Кто-то из потенциальных покупателей уехал за рубеж, кто-то положил средства на депозит. Что касается застройщиков, то понятно, что сейчас они будут стараться искать баланс, пересматривать форматы, стараться выводить проекты в меньших объемах, то есть в целом вести более осторожную политику в части продаж. Что касается динамики цен, то в ближайшие полгода нас ожидает стагнация»,— предполагает господин Бойков.

С тем, что предпосылок для изменения стоимости квадратного метра сейчас нет, согласен Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК»: «Рост цен не ожидается, как и их снижение. С одной стороны, на цены давит себестоимость строительства, с другой — спрос».

Господин Бойков не прогнозирует падения рынка: «С осторожным оптимизмом мы даже ожидаем, что ситуация может стабилизироваться во второй половине 2023 года, если не будет серьезных геополитических и рыночных потрясений».

Застройщики едва ли будут сдерживать ввод новых объектов, добавляет господин Софронов. «На рынке всегда есть проекты, продающиеся лучше других и демонстрирующие контртренды. Поэтому всегда будет анализ и только потом выбор, на что делать ставку. Вывод проектов на рынок будет зависеть от планов конкретных застройщиков, работающих в сегменте»,— дает оценку представитель ГК «ПСК».

Александра Тен

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