«Звезда» погасла в Кубке России

ФК «Звезда» из Петербурга, команда из второго дивизиона, проиграла вчера четвертьфинальный матч Кубка России по футболу клубу «Пари НН», выступающему в Российской премьер-лиге. Матч состоялся на стадионе «Кировец», волжане победили со счетом 2:0. Теперь в Кубке России город на Неве представляет только «Зенит», обыгравший на этой же стадии ульяновскую «Волгу» 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Звезда», как и «Зенит», выступала в плей-офф Кубка России, следуя по так называемому «Пути регионов». Но если сине-бело-голубые упали туда, заняв третье место по итогам группового турнира, то команда, которую тренирует Дмитрий Комбаров, бывший игрок московского «Спартака» и сборной России, прошла путь с самых низов. В первом раунде Кубка она обыграла петербургский клуб «Ядро» 2:1, затем — любительскую команду из Москвы «Амкал» 2:2 (4:2 победа по пенальти), столичные «Велес» 2:0 и «Родину» 4:3, а также КАМАЗ из Набережных Челнов 2:1.

Преимущество «Звезды» было в том, что у нее в межсезонье не поменялся тренер. Комбаров готовил команду, в нее пришло много новичков, которые подписали контракты с клубом в самый последний момент. Но они прошли с командой сборы и были готовы играть, как заверил перед матчем главный тренер.

В «Пари НН» еще в прошлом сезоне произошли очередные перемены на тренерском мостике. Михаила Галактионова, главного тренера молодежной сборной России, который тренировал волжан (он сменил по итогам прошлого сезона Александра Кержакова, бывшего форварда «Зенита»), позвали в московский «Локомотив». А руководители «Пари НН» долго выбирали тренера. Наконец под самый Новый год, словно Дед Мороз, был назначен Артем Горлов, один из самых перспективных российских тренеров, ранее возглавлявший красноярский «Енисей», команду Первой лиги. Горлову — 35 лет, интересно, что они друзья с Дмитрием Комбаровым, вместе работали в других клубах.

Игра Кубка России между «Звездой» и «Пари НН» прошла на стадионе «Кировец», где теперь постелен искусственный газон. Когда-то там проводил матчи чемпионата России «Зенит» — последний раз это было в середине девяностых. Главный клуб Петербурга, в те времена не имевший своей арены, мыкался по городским стадионам. И старожилы, вспоминая ту эпоху, говорят: «Это было тогда, когда Виталий Мутко, президент "Зенита", продавал билеты в лесу». Действительно, некоторые арены, на которых играл «Зенит», мало чем отличались от колхозных полей. Но «Кировец» в день кубкового матча выглядел нарядно: поле очистили от снега, а в середине дня, когда началась игра, выглянуло солнышко, растопившее холодный воздух.

Единственное, чего не хватило в этот день поклонникам футбола,— борьбы на поле. Ее не получилось. Еще в первом тайме Никита Каккоев, воспитанник академии «Зенита», выступающий за «Нижний», открыл счет, замкнув передачу с фланга. После перерыва второй мяч в ворота «Звезды» отправил Даниил Корнюшин, воспитанник академии «Краснодара». Гости забили еще один гол, но его отменили из-за «вне игры». Надо отметить, что во втором тайме на замену у нижегородцев вышел 36-летний Денис Глушаков — бывший игрок «Локомотива» и «Спартака». Они играет в этой команде роль «дядьки».

Остается сказать, что «Звезда» впервые проделала такой путь в Кубке России. И впервые в своей истории встретилась с клубом из высшего дивизиона в официальном матче. Это произошло во многом благодаря новой формуле проведения турнира, в которой клубы из низших дивизионов долго не пересекаются с клубами из элиты. Команде Дмитрия Комбарова осталось сосредоточиться на выступлении во Втором дивизионе чемпионата России. Там она ведет борьбу за повышение в классе, отставая от лидирующего в Группе 1 «Ленинградца». Турнир возобновится в начале апреля.

Что касается «Пари НН», то у него ближайший матч — с «Зенитом» в чемпионате РПЛ. Он пройдет 4 марта на «Газпром Арене». Интересно, что клуб с Волги решил не возвращаться домой после победы в кубковой встрече. И будет готовиться к матчу с «Зенитом» в Петербурге, тренируясь на стадионе «Кировец».

Кирилл Легков