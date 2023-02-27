Миллиардный картель растворился в суде

Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области не удалось доказать в суде картельный сговор между компаниями, занимающимися ремонтом многоквартирных домов (МКД). По версии УФАС, ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис» в 2019 году организовали картель на 1 млрд руб. Представитель компаний рассказал «Ъ-Урал», что подозрения в картеле у УФАС появились из-за телефонных разговоров подрядчиков, которые прослушивали силовики. Однако доказать подозрения в арбитражном суде, а потом в апелляционной инстанции антимонопольный орган не смог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О выявлении картельного сговора на 1 млрд руб. впервые сообщил глава УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в августе прошлого года. Он не стал раскрывать детали дела, уточнив лишь, что ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис» поделили между собой территории, на которых проводили работы, и определили суммы по контрактам.

Всего с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, по словам господина Шалабодова, договоренность компаний была реализована в 34 закупках. Тогда он уточнил, что материалы были направлены в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

В конце декабря компаниям удалось оспорить картельный сговор в Арбитражном суде Свердловской области. УФАС, не согласившись с данным решением, подало апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение жалобы состоялось 27 февраля. Представители ведомства участвовали в заседании онлайн. Апелляция оставила в силе решение нижестоящей инстанции, теперь оно вступило в силу.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, представляющий интересы компаний, рассказал «Ъ-Урал», что информацию о возможном картельном сговоре УФАС получил от силовиков, которые, по словам юриста, в конце марта 2019 года прослушивали записи телефонных переговоров между подрядчиками. Ведомственный отдел по борьбе с картелями на основании разговоров решил, что был создан картель. При этом, по словам господина Речкина, телефонные разговоры не анализировались полностью, из них вычленялись лишь отдельные «удобные» фразы, из-за чего создавалось впечатление, что компании обсуждали передел рынка. Юрист отметил, что, если рассматривать переговоры целиком, речь там шла о корректировке проектно-сметной документации.

«Есть системная проблема, с которой сталкиваются многие подрядчики, когда проектная документация на ремонт домов изготавливалась в 2016 году, а торги на возможность проведения ремонта этих домов проводились спустя три года. За это время в одних домах могли пристроить дополнительную секцию, в других менялись кровельные материалы. Это значит, что подрядчик начинает работу с одной сметой, а по факту затраты в разы больше. Из-за этого, компании решили провести обследования общедомового имущества, примерно оценив, какие фактические затраты их ожидают на тех или иных объектах. Речи о том, что за компаниями закрепляются конкретные дома не шла»,— подчеркнул господин Речкин.

Юрист отметил, что после поражения в суде первой инстанции, УФАС изменило критерии раздела рынка, добавив в апелляционной жалобе критерий «по управляющим компаниям». При этом критерия «по стоимости объема работ» в жалобе, наоборот, не упоминается.

Компаниям удалось оспорить обновленные критерии. Так, всего за 2019-2020 годы компании заключили 100 контрактов на ремонт на ремонт МКД, однако УФАС учел лишь 34 аукциона, которые были квалифицированы как раздел рынка. Остальные 56 процедур ведомство не учло. Кроме того, в этот период компании выиграли торги на общую сумму почти в 1,5 млрд руб., поэтому мнение о реализации сговора на 1 млрд руб. не стоит считать релевантным. Роман Речкин отметил, что чиновники не устанавливали, в какой период исполнялись контракты, заключенные по итогам этих торгов, и исполнялись ли вообще.

«Никакого раздела рынка “по управляющим компаниям и по территории” не было. В одних и тех же районах разные торги выигрывали все три подрядчика. В доказательство суду представлены сводные таблицы с информацией обо всех торгах, в которых они участвовали. Кроме того, УФАС не учло, что управляющие компании в спорный период менялись и что в один аукцион включались жилые дома под управлением двух, трех и даже четырех УК»,— пояснил юрист.

В суде господин Речкин указал, что компании не смогли бы создать картель с учетом того, что в Свердловской области работают еще 185 компаний, занимающихся ремонтом МКД. Все они также могли принимать участие и выиграть в тех торгах. При этом произвольно выбранные игроки рынка в ходе опроса, проведенного УФАС, подтвердили факт отсутствия давления на них со стороны ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис».

Получить комментарий в пресс-службе УФАС «Ъ-Урал» на момент подготовки материала не удалось.

Илья Смирнов