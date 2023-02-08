Убийство полицейского посчитали террористическим

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двоих жителей Московской области и девяти жителей Ингушетии, обвиняемых в террористических нападениях на начальника республиканского центра по борьбе с экстремизмом МВД Ибрагима Эльджаркиева. Его вместе с братом расстреляли 2 ноября 2019 года в Москве. Подсудимые настаивают на своей непричастности к преступлениям.

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Судебное заседание в Южном окружном военном суде

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела 11 обвиняемых в организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также в совершении терактов с целью посягательства на жизнь начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он вместе с братом был расстрелян 2 ноября 2019 года в Москве. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Подсудимые вину не признали.

Главным фигурантом является житель ингушского селения Экажево предприниматель Хасан Полонкоев. По версии следствия, он организовал террористическое сообщество для убийства полицейского и руководил им.

Первое нападение на Ибрагима Эльджаркиева было совершено в январе 2019 года на трассе «Кавказ». Машину, в которой ехали полицейский и трое его сослуживцев, обстреляли.

Один из коллег Ибрагима Эльджаркиева скончался от полученного ранения, сам он не пострадал.

Вторую попытку убить борца с экстремизмом неизвестные предприняли 2 ноября 2019 года.

Киллер открыл огонь в Москве во дворе жилого дома. Ибрагим Эльджаркиев погиб на месте происшествия, также жертвой преступления стал находившийся рядом брат полицейского — московский врач Ахмед Эльджаркиев.

По официальной версии, нападение в январе 2019 года являлось делом рук местных экстремистов, а по неофициальной — местью за гибель Ибрагима Белхороева, убитого в конце 2018 года лидера общины баталхаджинцев. Родственники Белхороева, объявившие награду в 30 млн руб., считали, что к преступлению могли быть причастны полицейские. Как рассказывал ранее «Ъ», эту версию следствие проверило и опровергло.

В ноябре-декабре 2019 года подозреваемые в покушениях были задержаны и заключены под стражу. Практически все обвиняемые, в том числе и крупный предприниматель Хасан Полонкоев, который, по версии следствия, является организатором терактов, оказались так или иначе связаны с баталхаджинцами — авторитетной в республике религиозной общиной имени шейха Батал-Хаджи Белхороева.

Среди арестованных оказался и сын главы контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева Алихан. Белхороев-старший в конце октября 2022 года по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан у него дома в Назрани. Другой авторитетный баталхаджинец, бывший глава республиканского Фонда социального страхования Якуб Белхороев, осенью был осужден на девять лет за хищение бюджетных средств.

Защита обвиняемых настаивает на их непричастности к преступлениям.

«Вы видите, что на скамье подсудимых оказались довольно-таки разные люди — один работал в такси, другие на стройке, кто-то занимался фермерством, кто-то продажами и бизнесом. Есть как пожилые, так и молодые люди, все с разным уровнем образования — от шести классов школы до наличия двух высших. Некоторые познакомились друг с другом здесь, в зале суда. Их ничего не объединяет кроме того, что они состоят в религиозной общине имени шейха Батал-Хаджи Белхороева. Причины уголовного преследования разные. Например, полагаю, что с кем-то просто сводят счеты конкуренты по бизнесу или политической деятельности»,— отметила в разговоре с «Ъ» адвокат Надежда Ермолаева.

Потерпевшими по делу признаны пять человек. На процесс они не явились. Следующее заседание назначено на 15 марта.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону