От разбойных команд — к расстрельным Установлено, как и за что убили борца с экстремизмом

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет РФ поименно установил практически всех организаторов и исполнителей покушений на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в ходе которых погибли сам полицейский, его брат и охранник из Росгвардии. Акции, по версии следствия, совершили участники целого террористического сообщества, которое было сформировано около восьми лет назад.

Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР готовится предъявить обвинение в окончательной редакции в создании террористического сообщества, участии в нем, в совершении терактов, а также в незаконном обороте оружия (ст. 205.4, ст. 205 и ст. 222 УК) 12 жителями Ингушетии, которые сейчас содержатся в СИЗО Москвы и Владикавказа. По версии следствия, фигуранты и как минимум еще 13 человек, которые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, входили в так называемое боевое крыло, состоящее из других участников вирда (суфийская община) последователей ингушского религиозного деятеля Батала-Хаджи Белхороева. Причем в материалах дела имя Батал-Хаджи, как и принятое на Северном Кавказе название общины «баталхаджинцы», не упоминается, поскольку действия предполагаемых террористов никак не были связаны с религиозными вопросами.

Террористическое сообщество, полагает следствие, было создано еще в 2013 году. Изначально некоторые из вошедших в него людей совершали преступления общеуголовной направленности: приезжая в столичный и другие регионы, угоняли дорогие машины, занимались разбоями, вымогательствами и грабежами. Затем они постепенно перешли к более тяжким преступлениям, в том числе убийствам. Сейчас, например, следствие проверяет фигурантов громкого дела на причастность к смерти нескольких жителей Ингушетии, которые за разные поступки, в том числе неподчинение, были изгнаны из вирда, или, как говорили в нем, «отрезаны».

Сотрудники ЦПЭ МВД Ингушетии, который возглавлял Ибрагим Эльджаркиев, одними из первых начали разбираться в преступлениях, совершенных боевиками, тогда они решили разобраться с ним самим.

Вскоре появился и повод. 31 декабря 2018 года неизвестные застрелили авторитетного члена вирда, правнука шейха Батала-Хаджи Ибрагима Белхороева. Другие лидеры «баталхаджинцев», проведя собственное расследование, объявили своим сторонникам, что к убийству причастен господин Эльджаркиев, якобы связанный с ваххабитами. Даже нашлись псевдосвидетели, сообщившие, что они будто бы видели его автомобиль неподалеку от места нападения.

Через две недели, узнав, что начальник ЦПЭ МВД, находившийся под охраной, едет в соседнюю республику, боевики на его обратном пути устроили засаду. Внедорожник Ибрагима Эльджаркиева был расстрелян двумя автоматчиками — четверо находящихся в машине получили ранения, а один из них, сотрудник Росгвардии Заурбек Плиев, был убит. Сам майор не пострадал. Его вместе с братом, Абдулахмедом Эльджаркиевым, работавшим врачом, застрелили уже в Москве в ноябре того же года.

Место убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Ахмеда Эльджеркиева Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расследование убийства, вызвавшего большой общественный резонанс, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было передано в ГУРОВД. Следственную группу возглавил старший следователь по особо важным делам Алексей Северилов, ранее, в частности, расследовавший другие теракты и события на Востоке Украины.

Участники нового расследования проверили буквально все версии нападений на Ибрагима Эльджаркиева, придя к выводу, что к убийству Ибрагима Белхороева он непричастен.

Свидетели же со стороны врагов полицейского просто оговорили майора, чтобы объяснить действия боевиков кровной местью, которая, кстати, не может исполняться группой из более двух десятков человек, не имеющих никакого родственного отношения к убитому. Убийцу потомка шейха установить пока не удалось, хотя правоохранители активно разрабатывают версию о том, что преступление могло быть связано с борьбой за лидерство в самом вирде. Зато удалось установить и задержать исполнителей и одного из организаторов первого покушения на полицейского. Расстрелял же братьев Эльджаркиевых, считает следствие, Корейш Картоев, близкий к организаторам уже самого террористического сообщества. Москву, где было совершено двойное убийство, он покинул, вылетев из аэропорта Внуково в Турцию. Для этого он использовал паспорт мужа своей двоюродной сестры. Причем сама женщина с ребенком, очевидно для прикрытия, сопровождали его.

Слева направо: Алихан Белхароев, Иса Белхароев, Корейш Картоев, Беслан Хадриев Фото: instagram.com/belhoroev_adam_sultanovich

Оружие, из которого убили братьев, так и не нашли. Но по гильзам и пулям было установлено, что киллер использовал австрийский Glock. Очевидно, этот пистолет был контрабандой доставлен в Россию.

Во всяком случае, в Москве уже выносился приговор, согласно которому выходцы из вирда организовали канал ввоза разобранного огнестрельного оружия в бытовой технике.

Одним из главарей боевого крыла вирда следствие считает бизнесмена Хасана Полонкоева — земляка лидера баталхаджинцев — депутата парламента Ингушетии, экс-главы республиканского отделения Фонда социального страхования Якуба Белхороева, который сейчас содержится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в растрате. По данным следствия, он организовал девять эпизодов хищений из фонда на общую сумму 19 млн руб., назначая как себе самому, так и своим близким родственникам и знакомым выплаты в связи с фиктивными несчастными случаями на производстве. Якуба Белхороева проверяют на причастность к руководству боевым звеном баталхаджинцев, но под суд он пока пойдет только за растрату (ст. 160 УК). А пока будет вестись судебное разбирательство, следствие закончит и связанные с ним проверки.

Боевиков же, согласно предъявленным им обвинениям, ждет военный суд. Следствие пришло к выводу, что, нападая на борца с экстремизмом, они не только пытались его убить, но и запугать других силовиков, а также обычных граждан. Впрочем, только терроризмом разбирательство для них вряд ли закончится — сейчас следствие работает над тем, чтобы доказать их причастность к другим преступлениям, в том числе чисто уголовным.

Николай Сергеев