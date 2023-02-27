Прибыль «Черкизово» по МСФО за 2022 год сократилась на 13,4%

Прибыль группы «Черкизово», крупнейшего производителя мяса в России, по МСФО в 2022 году составила 14,6 млрд руб., что на 13,4% ниже, чем в 2021 году (16,88 млрд руб.), следует из отчета компании, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

При этом выручка компании в 2022 году выросла на 15,1%, составив 184,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос за год до 30,1 млрд руб., что на 3% выше показателя предыдущего года.

В августе 2022 года «Черкизово» отчитывалось об увеличении выручки на 20,1% год к году, до 88,9 млрд руб., и о снижении чистой прибыли на 48,9%, до 6,9 млрд руб., за первое полугодие.

Эрдни Кагалтынов