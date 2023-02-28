Черноморский роман

Наконец-то раскрытые турецкой стороной данные о закупках российского газа в 2022 году, казалось бы, должны погружать в уныние. Турция сократила импорт газа из России на 18%, до 21,5 млрд кубометров, а «Газпром» из крупнейших поставщиков на турецкий рынок потерял наибольшую долю. Это выглядит особенно печально, если вспомнить, что теперь, после фактического прекращения поставок в Германию, Турция стала крупнейшим покупателем российского газа — Китай, возможно, обгонит ее только по итогам 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Но слишком сильно горевать не стоит. Во-первых, у такого сокращения закупок есть очевидные причины: в условиях ценового шока в 2022 году и продолжающегося ослабления лиры Турция стремилась сократить закупки по всем контрактам, привязанным к европейским газовым котировкам. К тому же потребление газа в стране упало. Это неудивительно, если учесть, что даже при текущих ценах на газ в районе $600 за тысячу кубометров намного дешевле жечь мазут, не говоря уж об угле.

Во-вторых, в отличие от ситуации 2020 года, у Турции нет реальной альтернативы газу «Газпрома», поскольку стоимость СПГ на европейском рынке категорически не благоприятствует покупкам. Как теперь представляется очевидным, турецкие власти в 2020–2021 годах совершили стратегическую ошибку, откладывая на последний момент продление контрактов с «Газпромом» на 8 млрд кубометров в год и привязав цену по ним к европейским газовым индексам вместо нефтяных котировок. Турецкое правительство и госкомпания Botas исходили из предположения, что стабильные поставки СПГ в Европу будут сдерживать там цены, и, конечно, никто не ожидал такого резкого ухода российского газа с европейского рынка.

Сейчас СПГ и, что парадоксально, азербайджанский газ, где цена по контрактам тоже привязана к европейскому рынку, стали для Турции слишком дорогими. Кроме того, доступность СПГ серьезно снизилась, и рассчитывать на него в зимние месяцы, учитывая конкуренцию с Европой, Турции сложно. А поскольку лира продолжает слабеть к доллару, способность турецкого бизнеса оплачивать импорт газа в прежних объемах выглядит сомнительной.

В этой ситуации российский газ остается для Турции единственным источником гибких поставок и, хотя Стамбул уже несколько месяцев настаивает на скидках, его переговорная позиция сейчас не слишком сильна. «Газпром», вероятно, мог бы пойти на снижение цены в обмен на рост объемов продаж своего газа через Турцию в Европу, для чего сейчас ищутся способы организации газовых свопов с Азербайджаном и Ираном. Уже существующая инфраструктура теоретически позволяет организовать такие свопы в объеме 8–10 млрд кубометров в год.