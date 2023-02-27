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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 27 февраля

Яркие кадры понедельника

«Мучная война» в Греции, кораблекрушение в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Галаксиди, Греция. Участники традицонного праздника «Мучная война» в финальный день карнавала перед 40-дневным постом

Галаксиди, Греция. Участники традицонного праздника «Мучная война» в финальный день карнавала перед 40-дневным постом

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Кутро, Италия. Обломки лодки, перевозившей мигрантов

Кутро, Италия. Обломки лодки, перевозившей мигрантов

Фото: Luigi Navarra / AP

Эр-Рияд. Боксерский поединок между американцем Джейком Полом (слева) и британцем Томми Фьюри

Эр-Рияд. Боксерский поединок между американцем Джейком Полом (слева) и британцем Томми Фьюри

Фото: Reuters / Ahmed Yosri

Нью-Дели. Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонника оппозиционной индийской «Партии простого человека» на акции протеста

Нью-Дели. Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонника оппозиционной индийской «Партии простого человека» на акции протеста

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Бакуриани, Грузия. Американский спортсмен Джейк Кантер на чемпионате мира по сноуборду

Бакуриани, Грузия. Американский спортсмен Джейк Кантер на чемпионате мира по сноуборду

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Галаксиди, Греция. Участники традицонного праздника «Мучная война» в финальный день карнавала перед 40-дневным постом

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Кутро, Италия. Обломки лодки, перевозившей мигрантов

Фото: Luigi Navarra / AP

Эр-Рияд. Боксерский поединок между американцем Джейком Полом (слева) и британцем Томми Фьюри

Фото: Reuters / Ahmed Yosri

Нью-Дели. Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонника оппозиционной индийской «Партии простого человека» на акции протеста

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Бакуриани, Грузия. Американский спортсмен Джейк Кантер на чемпионате мира по сноуборду

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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