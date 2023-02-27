Фото дня: 27 февраля

«Мучная война» в Греции, кораблекрушение в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Галаксиди, Греция. Участники традицонного праздника «Мучная война» в финальный день карнавала перед 40-дневным постом Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Кутро, Италия. Обломки лодки, перевозившей мигрантов Фото: Luigi Navarra / AP Эр-Рияд. Боксерский поединок между американцем Джейком Полом (слева) и британцем Томми Фьюри Фото: Reuters / Ahmed Yosri Нью-Дели. Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонника оппозиционной индийской «Партии простого человека» на акции протеста Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Бакуриани, Грузия. Американский спортсмен Джейк Кантер на чемпионате мира по сноуборду Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 5 Галаксиди, Греция. Участники традицонного праздника «Мучная война» в финальный день карнавала перед 40-дневным постом Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Кутро, Италия. Обломки лодки, перевозившей мигрантов Фото: Luigi Navarra / AP Эр-Рияд. Боксерский поединок между американцем Джейком Полом (слева) и британцем Томми Фьюри Фото: Reuters / Ahmed Yosri Нью-Дели. Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонника оппозиционной индийской «Партии простого человека» на акции протеста Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Бакуриани, Грузия. Американский спортсмен Джейк Кантер на чемпионате мира по сноуборду Фото: Reuters / Irakli Gedenidze