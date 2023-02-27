Градозащитники просят Глеба Никитина отозвать проект застройки Черниговской улицы

Фонд имени Алексея Комеча «Сохранение культурного наследия» обратился к губернатору Глебу Никитину с просьбой отозвать проект застройки улицы Черниговской в Нижнем Новгороде (копия письма есть у «Ъ-Приволжье»). Девелопер Gloraх планирует возвести около Канавинского моста первый в городе жилой комплекс высотой 32 этажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На территории исторической Благовещенской слободы, где планируется застройка, сохранились объекты культурного наследия (ОКН), в том числе Благовещенский монастырь. Инвестор планирует вписать их в новую застройку. «АС-студия» разработала проект объединенных охранных зон для всех ОКН, он получил положительное заключение аккредитованных при Минкультуры РФ экспертов.

Однако собрание Фонда Алексея Комеча считает, что вновь разработанные зоны охраны ОКН не соответствуют целям установления зон охраны, они «открывают возможность для высотного и плотного строительства на территории Благовещенской слободы, которое полностью исказит ее облик». «Реализация мастер-плана в его нынешнем виде неизбежно приведет к уничтожению веками пространственно-видовых связей, разрушению историко-градостроительной целостности и подлинности места, снижению туристической привлекательности города»,– говорится в письме к губернатору. Собрание Фонда Алексея Комеча просит направить проект на новое рассмотрение с участием компетентных экспертов.

Обращение от имени собрания подписал председатель Фонда Александр Комеч. Среди членов собрания — градозащитница, эксперт Минкультуры РФ Анна Давыдова. Ранее она также выступала против проекта.

Подробнее о проекте – в материале «Ъ-Приволжье» «Экспертиза не той системы».

Анастасия Еремина