Экспертиза не той системы

Продлены общественные слушания по вопросу комплексной застройки Черниговской улицы в Нижнем Новгороде девелопером Gloraх. Жители не нашли экспозицию с материалами в здании районной администрации и пожаловались губернатору. Параллельно с этим эксперты и чиновники спорят о проекте охранных зон и необходимости возведения новых зданий в сложившейся исторической среде. Градозащитники уверены, что новые объекты уничтожат уникальный исторический речной фасад части города: около Канавинского моста Gloraх планирует возвести первый в городе ЖК высотой 32 этажа. В минградразвития считают вопрос с новой застройкой решенным, а инвестор ссылается на историко-культурную экспертизу, выводы которой критикуют активисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы Glorax по застройке Черниговской улицы поддержали власти и раскритиковали гражданские активисты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Планы Glorax по застройке Черниговской улицы поддержали власти и раскритиковали гражданские активисты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрация Нижнего Новгорода продлила срок общественных слушаний по внесению изменений в проект планировки и межевания Черниговской улицы, которую девелопер Glorax планирует застроить в рамках комплексного развития территории (КРТ). Изначально слушания в заочном формате проводились с 25 января по 3 февраля, и в фойе администрации Нижегородского района должна была быть выставлена экспозиция с материалами проекта. Активисты и жители Черниговской улицы, объединившиеся в совет «Благовещенская слобода», материалов в здании администрации не обнаружили и не смогли получить от чиновников внятного ответа о том, где можно познакомиться с проектом. Они пожаловались губернатору Глебу Никитину на его странице в соцсетях.

В итоге городская администрация, возложив на районную ответственность за плохую подготовку слушаний, решила провести их с 10 по 20 февраля.

Соглашение Glorax с областным правительством о застройке Черниговской улицы было подписано в 2021 году на Петербургском экономическом форуме. Год назад нижегородский архсовет одобрил мастер-план по развитию участка улицы от Канавинского моста до метромоста.

Инвестор запланировал вписать в новую застройку объекты культурного наследия: ансамбль Благовещенского монастыря, мельницу Башкировых — всего более десятка различных домов и бывших усадеб. ООО «АС-студия» разработало проект объединенных охранных зон для всех ОКН федерального и регионального значения. Он получил положительное заключение аккредитованных при Минкультуры РФ экспертов.

По мнению члена общественного совета при нижегородском управлении госохраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) Анны Давыдовой, экспертиза прошла с нарушениями. По ее мнению, строительство многоквартирных домов исказит историческую планировочную структуру территории и речную панораму старинного района Нижнего Новгорода. Также госпожа Давыдова обратила внимание на то, что проект не предполагает установление зоны охраняемого природного ландшафта — озелененного склона окского берега, и устанавливаемые зоны регулирования застройки дают возможность уничтожить его. В то же время по закону объекты ОКН должны сохраняться в исторической среде на сопряженной с ним территории.

Анна Давыдова предложила УГО ОКН не согласовывать проект объединенных охранных зон и выразить несогласие с «необъективными и необоснованными» выводами экспертизы.

Совет жителей «Благовещенской слободы» токже заявил о своем недоверии экспертам, одобрившим строительство новых объектов по соседству с историческими зданиями.

У областного минградразвития вопросов к проекту КРТ Черниговской улицы нет. В министерстве напомнили, что планы реновации Благовещенской слободы начали обсуждать еще в 2013 году, тогда же была утверждена градостроительная документация, предполагающая новое строительство. Сегодняшний проект Gloraх власти считают сбалансированным, а мастер-план будущей застройки был одобрен региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики. Строительство высотного здания на территории определено документами территориального планирования и проектом планировки центральной части Нижнего Новгорода 2012 года.

В УГО ОКН не согласны с замечаниями Анны Давыдовой, отмечая, что объекты нового капстроительства не войдут в границы единой охранной зоны. В управлении считают, что предполагаемая террасная застройка не попадет в углы видимости ОКН и не будет препятствовать их визуальному восприятию, а все видовые характеристики исторической улицы с наиболее значимых точек обзора будут сохранены. Также сохранится историческая планировочная структура, основные планировочные оси, исторические красные линии и ряд исторически ценных градоформирующих объектов.

В группе GloraX «Ъ-Приволжье» сообщили, что компания не имеет права оценивать и комментировать результаты государственной историко-культурной экспертизы. «Экспертизу рассматривает и принимает уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия, согласует ее Министерство культуры РФ. Экспертный орган независим в своем мнении, и только он оценивает достаточность сведений и корректность проектной документации», — отметили в GloraX.

В компании считают, что если в проектной документации действительно есть нарушения, исправить их можно через «правовые механизмы».

Андрей Репин