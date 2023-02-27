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Коммерсантъ FM
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«Ли Санг Юп когда-то трудился в художественном отделе Bentley»

Дмитрий Гронский — об «автомобильной персоне года»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, за что это звание получил дизайнер Hyundai и Genesis Ли Санг Юп.

Hyundai N Vision 74

Hyundai N Vision 74

Фото: Hyundai

Hyundai N Vision 74

Фото: Hyundai

2023 год только наступил, а уже названа «автомобильная персона года». По решению авторитетного жюри больше всех этого титула оказался достоин Ли Санг Юп, глава дизайна марок Hyundai и Genesis. Как отмечено в «наградном документе», таким образом был поощрен его вклад в разработку таких потрясших мир автомобилей, как полностью новый кроссовер Hyundai Kona, электромобиль Ioniq 6, а также представленный летом прошлого года концепт-кар N Vision 74 Rolling Lab.

Последний проект вообще произвел фурор. Почему — понятно даже из названия. N — это подразделение, отвечающее за автоспортивные разработки. А индекс 74 говорит о том, что концепт навеян автомобилями 70-х. Машина и в самом деле чем-то напоминает знаменитый DeLorean, знакомый многим по фильмам «Назад в будущее».

Интересно, что, в отличие от иных премий, где смотрят не только на конкретные достижения, но и стараются, чтобы никого не обидеть, не поощрять два раза подряд представителей одной страны или одной творческой команды, в World Car Awards хотят быть объективными. В 2022-м «автомобильной персоной года» стал Люк Донкервольке — тоже представитель компании Hyundai Motor, ее президент и главный креативный директор. Это показывает не только достижения корейской фирмы, но и то, что дизайн, то есть эмоциональная составляющая, по-прежнему важный для автомобиля фактор.

Любопытно, что и Ли Санг Юп, и Люк Донкервольке когда-то трудились в художественном отделе компании Bentley. В 2021 году почетного звания был удостоен Акио Тойода, успешно проведший гиганта мирового автопрома, Toyota, если кто не понял, через ковидные невзгоды. В 2020-м — Карлос Таварес, возглавлявший тогда Peugeot-Citroen, но готовивший грандиозное слияние, после которого возникла автомобильная группа Stellantis. Наконец, в относительно благополучном 2019 году звание «автомобильной персоны года» досталось Серджио Маркьонне, главе марки Ferrari.

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