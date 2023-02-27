В Башкирии планируют реализовать инвестпроекты в сфере туризма за 17,4 млрд рублей

Башкирия направит в АО «Корпорацию туризм.рф» предложения о реализации семи инвестпроектов на 17,4 млрд руб. Сейчас готовится пакет документов, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Среди потенциальных инвестпроектов создание всесезонного семейного курорта на базе горнолыжного центра «Мраткино», курорта «Ике тау» в Абзелиловском районе, гостиничного комплекса в парке «Шульган-Таш». Также планируется возвести туристско-этнографический комплекс на территории геопарка «Янган-тау», термальный комплекс «Городские парильни» в Уфе, гостиничный комплекс «Усадьба Груздева» в Караидельском районе» и туристический комплекса на озере Калмашево в Чишминском районе.

По словам господина Афзалова, в рамках сотрудничества республики с АО «Корпорация туризм.рф» уже началось строительство санатория «Якутовский соленый источник». Объем вложений оценивается в 1,5 млрд руб.

Карина Мамаева

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