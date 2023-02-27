Нижегородская транспортная компания «Итеко» попала под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский включил в санкционный список еще 85 российских организаций. Среди них – богородская транспортная компания «Итеко Россия». Указ опубликован на сайте президента Украины.

Санкции вводятся на 10 лет и предполагают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, ограничение въезда на территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Итеко Россия» зарегистрировано Нижнем Новгороде в сентябре 2012 года с уставным капиталом 1 млрд руб. Основной является деятельность автомобильного грузового транспорта. К марту 2023 года организация открыла 79 офисов в России. Директору Дмитрию Калашникову принадлежат 10% компании, остальные 90% – Евгению Бабаеву. Выручка по итогам 2021 года составила 25,6 млрд руб., прибыль – 406,4 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Ранее под санкции Украины попали 12 нижегородских предприятий. Ограничения вводятся из-за военной спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева