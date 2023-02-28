Арендаторы заставляют себя ждать

Прошедший год в сегменте коммерческой недвижимости Краснодарского края ознаменовался четким расслоением подсегментов на убыточные и перспективные. Так, рынок торговых помещений столкнулся с падением спроса из-за ухода международных брендов, что привело к снижению арендных ставок, а складское направление продемонстрировало устойчивость к кризису. Драйвером спроса на складские площади стал продуктовый ритейл. Рынок стрит-ритейла показал живучесть за счет интереса со стороны операторов онлайн-торговли. Аренда офисной недвижимости пошла на спад вслед за снижением деловой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Качественная складская недвижимость на Кубани традиционно востребована, что подтверждает невысокий уровень доли свободных площадей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Качественная складская недвижимость на Кубани традиционно востребована, что подтверждает невысокий уровень доли свободных площадей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все складно

Совокупный объем качественных складских площадей класса «А» в Краснодарском крае составляет 0,6 млн кв. м. Как рассказал старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев, в 2022 году развитие рынка в основном шло в рамках действующих крупных парков. «Новых проектов в регионе немного, но они есть, и они формируют новое предложение. Отдельно отмечу, что появляются и новые площадки, как правило, для строительства объектов по типу built-to-suit (под конкретного клиента)»,— говорит эксперт.

Качественная складская недвижимость в регионе, по словам участников рынка, традиционно востребована, что подтверждает невысокий уровень доли свободных площадей. Например, блоков объемом от 5–10 тыс. кв. м на рынке буквально единицы. В то время как выбор небольших помещений существенно больше.

В целом же, по оценке Антона Алябьева, 2022 год однозначно был неплохим для складского сегмента: «Мы видели, что продолжали реализовываться проекты нового строительства, закрывались сделки, а объемы свободных площадей, вопреки опасениям, не только не стали избыточными, но и вновь вернулись к дефицитным значениям».

Заместитель генерального директора ООО «Ромекс-Кубань» (входит в ГК «Ромекс», строит складские комплексы) Константин Томенко отмечает, что, несмотря на все сложности и ограничения, 2022 год можно назвать достаточно успешным. «Ни одно из опасений, которые звучали в течение года, не сбылось. Ни один крупный проект не остановился и не замедлил темпы строительства. Игроки сумели выдержать давление и найти альтернативные решения»,— констатирует он.

По его оценке, генератором спроса на складские площади становится продуктовый ритейл: он формирует более трети общего объема запросов. Причем существенную долю в спросе со стороны этого сегмента занимают дискаунтеры.

Руководитель отдела коммерции ГК «Точно» (бывший «ЮгСтройИмпериал») Юрий Горюнов констатирует, что складская недвижимость демонстрирует большую устойчивость к кризисным явлениям в экономике по сравнению с торговым и офисным рынками. «Здесь пока что продолжается активное строительство новых объектов, несмотря на замедляющийся спрос»,— говорит он.

По итогам 2022 года рынок качественной складской недвижимости Краснодара, по данным ГК «Точно», находится в активной фазе своего развития. За последнее десятилетие объем локального рынка увеличился более чем в 10 раз, и на сегодняшний день он входит в топ-5 крупнейших региональных рынков качественной производственно-складской недвижимости в России. Наряду с Ростовом-на-Дону Краснодар является одним из основных логистических хабов юга России, обеспечивая складскими площадями большую часть Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Показатель заполняемости верхнего качественного сегмента рынка даже на фоне активного прироста объема предложения остается стабильно высоким: на протяжении последних четырех лет доля вакантных площадей не поднималась выше 5% (фактически это уровень естественной смены арендаторов), что свидетельствует о высокой активности спроса»,— рассказывает Юрий Горюнов.

В складском сегменте рынка Краснодара дефицит складов поспособствовал увеличению стоимости аренды, ставки которой возросли во всех качественных сегментах рынка. «За первое полугодие 2022 года средняя стоимость аренды сухого склада в объектах класса "A" увеличилась на 6,5% (до 5,8 тыс. руб./кв. м/год без НДС, OPEX и коммунальных платежей). Такие данные приводит консалтинговая компания Macon. В объектах класса "В" — на 12,0% (до 4,8 тыс. руб./кв. м/год). В сравнении с другими крупными региональными складскими рынками уровень ставок в Краснодаре был одним из наиболее высоких в 2022 году»,— говорит Юрий Горюнов.

На рынке индивидуального хранения и хранения у дома в первом квартале 2022 года наблюдалось снижение спроса на 5–10%, во втором квартале началось заполнение освобожденных ранее площадей хранения, рассказал исполнительный директор IT-платформы «Складно» Илья Украинец. «С третьего квартала спрос на наши услуги оставался стабильным, а по некоторым объектам даже превысил аналогичные показатели 2021 года. Мы рассчитываем на рост нашего сегмента рынка на 25% при восстановительной динамике отечественной экономики. Мы исходим из того, что в этом случае доходы домохозяйств будут расти, а вместе с ними и интерес к нашему формату»,— говорит эксперт.

В 2023 год складской рынок входит уверенно, имея все предпосылки для дальнейшего роста и развития, резюмирует большинство экспертов.

Средняя стоимость аренды складов сухого хранения в 2022 году 5,8 тыс. руб./кв. м/год сухой склад в объектах класса «A» 4,8 тыс. руб./кв. м/год сухой склад в объектах класса «В» Стоимость аренды офисов в Краснодаре в 2022 году В сегменте «А» 13,7 тыс. руб./кв. м/год В сегменте «B+» р около 12,3 тыс. руб./кв. м/год В сегментах «B» и «B-» 11,1 тыс. руб./кв. м/год В сегменте «С» 9,2 тыс. руб./кв. м/год * По данным консалтинговой компании Macon

Остаемся пустовать

По данным CORE.XP, в 2022 году в регионе не введено в эксплуатацию ни одного крупного торгового центра (ТЦ). Последний объект — ТЦ «Черноморский» в Новороссийске — был введен в третьем квартале 2021 года.

«В связи с уходом части международных брендов из страны те объекты, где их присутствие было более массовым, прочувствовали этот процесс и его последствия более остро. Вторая половина 2022 года прошла для таких центров в режиме оперативного поиска новых арендаторов. Объекты, где подобных брендов не было совсем либо небольшое количество, практически не ощутили данный тренд»,— говорит директор по развитию региональных сервисов, со-директор ритейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

Он добавляет, что самыми востребованными проектами в Краснодарском крае по-прежнему остаются сеть ТРЦ «Красная Площадь» (пять объектов в регионе), ТРЦ «Галерея Краснодар», ТРЦ «МореМолл» (Сочи), ТРЦ OZ Молл, а также, с некоторой натяжкой ввиду своего расположения, «МЕГА Адыгея-Кубань».

В самом Краснодаре, по мнению господина Рогожина, существует большой переизбыток предложения, даже несмотря на крайнее разнообразие и «разношерстность» имеющихся в городе торговых объектов. В крае ситуация намного проще, неплохие объекты есть в Новороссийске, Сочи, Анапе, Армавире, Туапсе. Тем не менее в регионе еще остаются достаточно крупные города, где пока нет качественных объектов: Ейск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Крымск, Лабинск и Тихорецк.

Топ-5 самых востребованных торговых центров на Кубани — Сеть ТРЦ «Красная Площадь» — ТРЦ «Галерея Краснодар» — ТРЦ «МореМолл» (Сочи) — ТРЦ OZ Молл — «МЕГА Адыгея-Кубань»

По словам Юрия Горюнова, заполняемость качественных торговых объектов в 2022 году стабильно сокращалась, а доля вакантных площадей — росла. «Важно отметить, что рост доли свободных площадей сдерживается за счет площадей, которые заняты закрытыми магазинами брендов, приостановивших деятельность в России. Такие магазины продолжают занимать площади по действующим договорам аренды, однако не ведут никакой деятельности»,— рассказывает эксперт рынка.

По его данным, из-за закрытия многих популярных магазинов и сокращения посещаемости кинотеатров, которые генерировали существенный объем трафика, уровень посещаемости торговых центров в 2022 году также остается существенно сниженным.

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт констатирует, что в 2022 году на рынке торговых площадей наблюдался пересмотр планировок помещений, поиск новых арендаторов, в том числе налаживание взаимоотношений с торговыми сетями из других регионов, а также дружественных стран.

«Одним из трендов коммерческой недвижимости в 2022 году стала детальная проработка продукта при запуске новых проектов (концепция, планировки, инженерное наполнение объекта, дополнительные сервисы), стремление достичь разумного баланса в качестве проекта и его себестоимости. Модернизация или строительство объекта с учетом особенностей бизнеса, жестких технических требований и иных нужд конкретного заказчика (built-to-suit), которые ранее были характерны только для небольшой доли рынка коммерческой недвижимости (преимущественно складской), понемногу проникает во все сегменты. Ведь для застройщика важно понимать, кто будет арендатором/покупателем, еще на этапе зарождения проекта. Также одним из трендов является кооперация девелопера и покупателя/арендатора площадей, которые совместно реализуют проекты»,— говорит госпожа Нарт.

Продукты в апартаментах у моря

Руководитель отдела продаж строительной компании УК «Юг» Алла Тишкова отмечает, что в 2022 году на черноморском побережье Краснодарского края наиболее востребованными оказались торговые площади для сетевых магазинов и апартаменты у моря.

По словам старшего менеджера по развитию девелоперской компании «Метрикс Development» Ольги Карайел, на фоне остановки развития ряда сетевых непродовольственных брендов развивался продуктовый ритейл. Кроме того, маркетплейсы начали активно занимать площадки в стрит-ритейле под пункты выдачи заказов (ПВЗ). «Наиболее востребованы оказались коммерческие помещения от 30 до 50 кв. м, первой линии, имеющие витражное остекление и нулевой уровень входной группы»,— говорит эксперт. Также, по ее словам, сейчас активно развиваются продуктовые дискаунтеры площадью более 450 кв. м. Таких помещений в регионе также дефицит.

Ольга Карайел отмечает, что арендные ставки в стрит-ритейле в конце прошлого года увеличились на 10%. «Основным трендом стал переход покупателей из больших ТРЦ в формат "у дома" и в торговые комплексы среднего сегмента»,— заключает госпожа Карайел.

По прогнозу Юрия Горюнова, в среднесрочной перспективе на рынке торговой недвижимости можно ожидать негативной динамики: показатели вакансии будут расти как следствие постепенного продолжающего ухода международных торговых сетей, закрывающих свои магазины. Наиболее вероятно, в ближайшее время оставшиеся среди приостановивших работу международных операторов будут принимать окончательные решения о дальнейшей судьбе их бизнеса в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за закрытия многих популярных магазинов и сокращения посещаемости кинотеатров уровень посещаемости торговых центров в 2022 году значительно снизился

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Из-за закрытия многих популярных магазинов и сокращения посещаемости кинотеатров уровень посещаемости торговых центров в 2022 году значительно снизился

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Офисы снижают ставки

В офисном сегменте положительные тенденции 2021 года в прошлом году сменились падением спроса на новые площади, констатирует Юрий Горюнов. Причина — снижение деловой активности, уход множества иностранных компаний с российского рынка из-за санкций и геополитических рисков, а также общий высокий уровень неопределенности, который влияет на российские компании. «Многие начали в сложных условиях оптимизировать расходы, сокращать занимаемые офисные площади или пересматривать планы по расширению бизнеса. Снижение активности арендаторов в свою очередь привело к увеличению доли вакантных площадей и плавному снижению ставок аренды, что оказывает отрицательное воздействие на объемы инвестиций в офисную недвижимость»,— отмечает эксперт.

По его данным, на офисном рынке Краснодара средневзвешенная ставка аренды в середине 2022 года составляла 10,5 тыс. руб./кв. м/год (с НДС и ОРЕХ, но без коммунальных платежей). В более высоком качественном сегменте «А» показатель составляет 13,7 тыс. руб./кв. м/год, в сегменте «B+» — около 12,3 тыс. руб./кв. м/год, в сегментах «B» и «B-» — 11,1 тыс. руб./кв. м/год. Наименьшее значение ставки характерно для класса «С» — 9,2 тыс. руб./кв. м/год.

Вместе с тем прирост вакансии в конце 2022 года способствовал постепенному снижению ставок аренды, величина которого пока небольшая. «Собственники бизнес-центров пока не готовы к заметному прямому снижению ставок. Вместе с тем на рынке получила распространение практика предоставления индивидуальных, не афишируемых открыто скидок. Реальные сделки сейчас заключаются по ставкам, которые существенно ниже запрашиваемых»,— рассказывает Юрий Горюнов.

С учетом тенденции он предполагает, что строительство многих бизнес-центров в Краснодарском крае будет приостановлено, а старт планируемых объектов выглядит в текущей ситуации не вполне целесообразным. Наиболее вероятно, что в ближайшие один-два года будут достраиваться единичные здания, строительство которых началось до 2022 года.

По словам Ольги Нарт, сегодня наибольшую долю в предложении в регионе имеют объекты торгово-офисного назначения — более 80% от всех объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости. Превалируют помещения небольших площадей (до 100 кв. м), доля крупных лотов (от 500 кв. м) — минимальна.

Наталья Решетняк

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