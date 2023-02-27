На строительство оборонительных сооружений в Белгородской области потратили 10 млрд рублей

Строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной потребовало 9,99 млрд руб. Об этом в ходе совещания в облправительстве сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина. На пике работ к возведению сооружений привлекали 4,2 тыс. строителей и 680 единиц техники.

«Белгородская черта» у границы возводилась силами региона при участии ЧВК «Вагнер». О строительстве оборонительных сооружений стало известно в конце октября 2022 года, когда Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале несколько кадров. На них были запечатлены тетраэдры из бетона, которые установили в два ряда рядом с проселочными дорогами у лесополос. В январе глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что строительство оборонительных сооружений в этом районе завершено.

Некоторые жители выражали недоумение по поводу того, что отдельные населенные пункты остались за «засечной чертой». «Нахождение отдельных населенных пунктов и хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или кто-то не защищен. Она нужна для того, чтобы отрезвить наших врагов, кто хочет задумать что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет»,— говорил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробнее о возведении в Белгородской области оборонительных сооружений — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин