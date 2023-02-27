Peugeot представил обновленное семейство моделей 508

Компания Peugeot представила обновленное семейство моделей 508, в которое входят седан и универсал, а также их спортивные версии Peugeot Sport Engineered.

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Автомобили получили переработанную переднюю часть кузова с обновленной фирменной эмблемой, новой решеткой радиатора и измененной оптикой. В задней части изменился рисунок фонарей, а также поменялись логотипы марки.

Перемены в интерьере свелись к перерисованной графике цифровой панели приборов, новой мультимедийной системе i-Connect Advanced с 10-дюймовым тачскрином, а помимо этого анонсированы более качественные материалы отделки.

Для Peugeot 508 предложены 130-сильный бензиновый 1.2 PureTech, 218-сильный 1,6-литровым мотор для отдельных рынков, а также 130-сильный дизель 1.5 Blue HDI. Гибридные модификации созданы на базе бензинового мотора 1.6 и электродвигателя — есть 180- и 225-сильный варианты, оба из которых имеют батарею 12,4 кВтч. Все автомобили оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Исполнение 508 Peugeot Sport Engineered оснащается 360-сильной силовой установкой на базе 200-сильного 1,6-литрового бензинового турбомотора и 110-сильного электромотора, приводящих переднюю ось, а также 113-сильного электромотора на задней оси.

Продажи обновленного семейства Peugeot 508 в Европе начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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