На северо-востоке Москвы взорвался ангар

В ангаре на территории завода на Алтуфьевском шоссе начался пожар, приведший к взрыву емкости с дизелем и обрушению строения. По состоянию на 23:10 мск площадь пожара составляла 300 кв. метров, к 23:33 открытое горение было ликвидировано.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, огонь быстро распространяется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает «РИА Новости», возгорание произошло по адресу Улица Стандартная, 6, строение 10 (по данным ТАСС — по адресу Алтуфьевское шоссе, 79Б). Там расположены объекты предприятия «Армикон», занимающегося изготовлением арматурных каркасов.